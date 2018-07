Adiada audiência sobre empréstimo da Caixa à Petrobras Foi cancelada a audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, prevista para amanhã, na qual seria discutido o empréstimo de R$ 2 bilhões da Caixa Econômica Federal (CEF) para a Petrobras. De acordo com a CAE, a audiência ainda não foi remarcada e, portanto, o adiamento é por tempo indeterminado. Estavam convidados para a reunião os presidentes da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, da Caixa Econômica Federal, Maria Fernando Coelho, e do Banco do Brasil, Antônio Francisco de Lima Neto.