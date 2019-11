Administradora judicial pede falência da Avianca Brasil

A Alvarez & Marsal, administradora judicial da Avianca Brasil, pediu na terça-feira, 12, a falência da companhia aérea. No documento, a empresa afirma que “os rumos tomados pela recuperanda (Avianca) parecem tornar inviável a manutenção da recuperação judicial, em face do completo esvaziamento da atividade empresarial”. Para a administradora, a empresa não tem mais condições de cumprir o plano de recuperação aprovado em assembleia de credores. Diante dos fatos, ela pede o imediato bloqueio online de todo e qualquer ativo financeiro da companhia aérea.

Com dívida de R$ 2,7 bilhões, a Avianca está sob proteção da Justiça desde dezembro de 2018, quando foi ameaçada de perder as aeronaves e parar de voar. De lá para cá, a empresa teve uma série de idas e vindas com retomada de aviões, leilão dos slots (horários de pouso e decolagem) e anulação do certame pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

De acordo com a Alvarez & Marsal, desde o início do processo, a Avianca enfrentou dificuldades para manter as aeronaves por causa das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse. “Atualmente, e persistindo o inadimplemento das obrigações da empresa, os arrendadores já obtiveram ordem judicial para reintegração de todas as aeronaves que eram usadas na atividade da devedora.”

Demissão em massa

Além disso, diz a Alvarez, a companhia aérea iniciou processo de demissão em massa de seus funcionários, não prestou as informações necessárias para elaboração dos relatórios exigidos por lei e nem sequer pagou os honorários à administradora judicial. Isso sem considerar a questão da venda das UPIs, com os slots, que foram leiloadas em meados do ano. Mas o resultado não foi efetivado.

“Em face ao exposto, a administradora judicial não vislumbra que a recuperanda tenha condições de implementar o plano de recuperação judicial, seja pela redistribuição administrativa dos slots, seja por não ter mais em sua posse nenhuma aeronave, além das infindáveis discussões jurídicas que já se arrastam por meses”, diz a Alvarez.

Para a administradora, não se trata de avaliar a viabilidade econômica da proposta de soerguimento da empresa, mas de considerar as atuais condições objetivas de exequibilidade do plano de recuperação judicial por fatos ocorridos após a deliberação em assembleia e as consequências do efetivo descumprimento de obrigações. Diante dos fatos, “entendemos que o encaminhamento da questão deveria se dar pela convolação da recuperação judicial em falência”.

Até o momento, os advogados da Avianca Brasil e a administradora judicial não responderam à reportagem.