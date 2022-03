Secretário de Guedes defende aumentar vale-alimentação em vez de dar reajuste para servidores

BRASÍLIA - Sem espaço fiscal para dar um reajuste dos salários geral a todos os servidores, o chefe da assessoria de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, defendeu um aumento do vale-alimentação para todo o funcionalismo no lugar da recomposição salarial.

De acordo com a proposta do secretário, seriam usados os recursos já previstos no Orçamento, no valor de R$ 1,7 bilhão.

Sachsida apresentou publicamente a proposta depois que reportagem do Estadão/Broadcast mostrar que setores do governo estudavam a concessão de um reajuste de 5% para todos os servidores do Executivo federal. O aumento seria dado a partir de julho e teria um custo de cerca de R$ 5 bilhões para os cofres públicos.

“No Orçamento existe uma previsão de R$ 1,7 bilhão para reajuste salarial de servidores públicos, valor máximo de que dispomos. Aumentar o ticket alimentação para todos num valor que caiba dentro dos R$ 1,7 bi ajudando proporcionalmente mais quem ganha menos me parece a melhor solução”, escreveu ele no Twitter.

Segundo apurou o Estadão, a informação de que a medida teria apoio de integrantes da equipe econômica causou mal-estar internamente.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, trabalha para evitar o reajuste de salários porque não há espaço no teto de gastos (a regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação).

Há uma leitura no Ministério da Economia de que a concessão de um reajuste generalizado teria custo muito maior do que R$ 5 bilhões, sem condições de corte de despesas no orçamento para acomodar aumento ao funcionalismo público.

O secretário do Tesouro, Paulo Valle, disse nesta quarta-feira, 30, que uma estimativa feita pelo governo em janeiro apontava que os aumentos salariais de 10% para o funcionalismo público teriam impacto de R$ 20 bilhões nas contas públicas ao ano.

Um integrante da equipe econômica disse ao Estadão que em momento de pressão eleitoral o papel do Ministério da Economia é segurar os gastos, que seguem pressionados pela ala política. Com a sinalização do presidente Jair Bolsonaro de que vai agradar apenas as carreiras policiais, várias categorias entraram em mobilização por reajuste, incluindo servidores do Banco Central, Tesouro e Receita.