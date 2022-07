Bolsonaro nomeia Sachsida para conselho de Itaipu: R$ 25 mil mensais para reuniões a cada 2 meses

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro nomeou o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, para a função de conselheiro da Itaipu Binacional. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 18. Já o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp, foi exonerado da função de conselheiro da binacional.

Um dos cargos mais disputados no alto escalão do governo, os conselheiros da empresa ganham cerca de R$ 25 mil mensalmente e se reúnem a cada dois meses ou em caso de convocação extraordinária. O Conselho de Administração tem 12 conselheiros, seis brasileiros e seis paraguaios, e dois representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, um de cada país.

Sachsida trabalhou na campanha do presidente em 2018 e desde o início da transição esteve na equipe de Paulo Guedes. Foi promovido a ministro em maio, em meio à pressão de Bolsonaro por redução no preço dos combustíveis, que acabou contribuindo para a demissão de Bento Albuquerque do cargo. O ministro vem atuando como "fiscal de posto" para verificar a queda no preço nas bombas.