Economia prefere dar subsídio ao diesel via Auxílio Brasil do que bancar alta dos preços

Sob pressão total para adotar um subsídio direto ao diesel, o Ministério da Economia não tem dúvida: prefere focar o incentivo via aumento do valor do Auxílio Brasil para as famílias mais pobres e a concessão de uma bolsa-caminhoneiro.

A opção de lançar um subsídio direto e generalizado na tentativa de manter o preço estabilizado do diesel e evitar o repasse do reajuste feito esta semana pela Petrobras (proposta na mesa do presidente Jair Bolsonaro) é a pior política neste momento, na avaliação da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Uma opção que levaria a gastos explosivos com elevado custo fiscal, acabaria financiando também consumidores com renda mais alta que não precisam do subsídio e, ao final, não resolveria o problema.

A visão na área econômica é de que uma medida desse tipo não conseguiria manter o preço em reais estável em relação à alta no mercado internacional com a guerra, cenário que segue com frenética volatilidade.

A leitura é de que seria melhor elevar temporariamente o valor dos R$ 400,00 do Auxílio Brasil e focar num subsídio, por exemplo, para caminhoneiros autônomos, que podem chacoalhar o País com paralisações.

Ainda assim, há dúvidas em relação à viabilidade desse subsídio orçamentário em ano de eleições, sem ferir a lei eleitoral.

A legislação eleitoral restringe a possibilidade de o presidente da República adotar medidas econômicas que possam levar os brasileiros a votarem nele.

Já as restrições das regras fiscais para a criação do subsídio fora do teto de gastos seguem no radar. Mas o ano de 2021 mostrou que com um jeitinho tudo se acerta no Congresso.

A estratégia do Ministério da Economia segue sendo a de segurar a criação do subsídio, mas essa é uma batalha perdida. O que Guedes faz é ganhar tempo para ver se o cenário lá fora melhora e não haja necessidade de um subsídio tão elevado.

Como a coluna mostrou na quinta-feira passada, o dedo do presidente está pronto para acionar o botão do subsídio. O reajuste dos preços do diesel, da gasolina e do GLP pela Petrobras foi o gatilho.

Os duros ataques à empresa disparados por Bolsonaro e pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, na sequência do anúncio do reajuste, mostraram que o palco está montado com o argumento do risco da greve dos caminhoneiros.

Com a eleição, a pressa é grande. Mas não resta dúvida de que um subsídio focalizado nos mais pobres seria muito mais justo do que o governo bancar com dinheiro público a alta dos preços para ajudar até mesmo quem anda de iates.

