Advogado que negociou acordo é presidente de time de futebol

BRASÍLIA - Fundador e presidente da Frente Brasileira dos Poupadores (Febrapo), Estevan Nogueira Pegoraro dividiu com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) o protagonismo das negociações com os bancos. Quem acompanhou as reuniões diz que o advogado mantinha posições firmes e mostrava disponibilidade para comparecer aos longos encontros realizados em Brasília.

Pegoraro esteve em tantas reuniões para negociar o acordo entre poupadores e bancos nos últimos meses que sobrou pouco tempo para uma de suas paixões: o futebol.

Enquanto tratava com bancos, o advogado, de 37 anos, que também é presidente do Esporte Clube Noroeste teve uma grande perda nos campos: em abril, o time de Bauru viu enterrado o sonho de voltar à segunda divisão do campeonato paulista com a derrota por 1 a 0 contra o Atibaia.

Polivalente. Além do Noroeste, o advogado já ocupou uma diretoria do Bauru Tênis Clube e guarda medalhas de campeonatos de futevôlei. Até tentou ser atleta profissional, mas problemas no joelho o afastaram dos campos. Então, seguiu o caminho do avô que foi juiz em Bauru. Já foi técnico, analista e oficial de Justiça e passou em um concurso para delegado da Polícia Federal.

Optou, porém, pela advocacia e conseguiu expandir os negócios. Ele é sócio de diversos advogados no Brasil e mantém a sede do escritório em um casarão no número 1.785 da Avenida Pacaembu, na zona oeste de São Paulo.

É lá que funciona a Febrapo. Foi dessa iniciativa que veio a maior vitória de Pegoraro: o acordo de R$ 12 bilhões com os bancos. “Fizemos nada menos que o maior acordo da história do País e possivelmente do mundo”, comemorou em uma rede social.

Nas últimas três semanas, o Estadão/Broadcast buscou insistentemente um contato com o advogado, mas sua assessoria informou que ele está em viagem ao exterior com a família. Em redes sociais, Pegoraro postou fotos em estádio da Rússia, na torcida pela seleção brasileira na Copa do Mundo.