Aérea de baixo custo JetSmart começa a vender passagens no Brasil

A companhia chilena ultra low cost JetSmart iniciou nesta terça-feira, 24, a venda de passagens aéreas entre três cidades brasileiras e Santiago, capital do Chile.

Os voos de baixo custo saindo de Salvador serão realizados a partir de 27 de dezembro; no caso de Foz do Iguaçu (PR), em janeiro de 2020; e as saídas de São Paulo, em março. A companhia também possui autorização para operar trechos com destino à Argentina, ainda sem data de lançamento.

Para saída de Foz do Iguaçu em 9 de janeiro e retorno em 16 de janeiro, o Estado encontrou passagens de ida e volta por R$ 579,85. O trecho operado na mesma data por uma empresa brasileira foi encontrado, no mesmo momento da consulta à JetSmart, por R$ 1.280.

A companhia recebeu no fim de agosto autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar no País. Na ocasião, a JetSmart também demonstrou interesse em voos domésticos no Brasil, o que ainda não tem previsão.

A aérea iniciou suas operações em julho de 2017 com voos entre cidades do Chile com trechos de tarifa média de US$ 12. As passagens da JetSmart dão direito a uma bagagem de mão com no máximo 10 quilos. A companhia não conta com vários serviços gratuitos como marcação antecipada de assento, entretenimento ou serviço de bordo com cortesias.

Confira os preços para alguns dos serviços, com cotação do peso chileno a R$ 0,0058: