Aeroporto de Brasília pode ficar sem reserva de combustível até o fim da tarde

SÃO PAULO - O Aeroporto de Brasília pode ficar sem a reserva de querosene de aviação caso não receba novos abastecimentos até o fim da tarde desta quarta-feira, informa a Inframerica, concessionária responsável pelo terminal. Desde terça-feira, o estoque de combustível está contingenciado por causa das paralisações de caminhoneiros no Distrito Federal.

"A Inframerica informa que a reserva de Querosene de Aviação (QAV) é suficiente até o final da tarde desta quarta-feira (23). É de suma importância a liberação dos outros caminhões para normalizar o atendimento no aeródromo", informa a Inframerica, por meio de nota.

Segundo a concessionária, a frota de caminhões que abastece o terminal está retida em uma paralisação no entorno do Distrito Federal. Na noite desta terça-feira, apenas quatro caminhões chegaram ao aeroporto. Cada veículo carregava 60 mil litros de combustível.

"As orientações para as companhias aéreas abastecerem o mínimo possível no Aeroporto de Brasília seguem em vigor e auxiliam para a plena operação do Terminal", informa a Inframerica, que não registra atrasos ou cancelamentos até o momento em decorrência da restrição de combustível.