Aeroporto de Brasília recebe 10 caminhões de combustível e estoque sobe para 18%

BRASÍLIA - Depois de declarar desabastecimento total no fim da tarde deste domingo, 27, a Inframética, concessionária que administra o aeroporto de Brasília, informou à noite que recebeu 10 caminhões-tanque com 550 mil litros de querosene de aviação (QAV). O terminal vem enfrentando falta de combustível desde o início da greve dos caminhoneiros, que entrou no sétimo dia neste domingo.

+++ AO VIVO: Acompanhe a greve dos caminhoneiros em tempo real

O comboio foi escoltado por forças federais desde a BR-040, em Cristalina (GO). "A sustentabilidade da operação somente será possível caso o transporte do suprimento até o terminal seja contínuo", informou a Inframérica, por meio de nota.

++Pelo menos 10 aeroportos estão sem combustível em razão da greve dos caminhoneiros

O abastecimento da noite deste domingo elevou os níveis dos reservatórios para 18%. Porém, antes de realizar o abastecimento das aeronaves, o combustível recém-chegado passará por análises para testar a qualidade do insumo. Após os testes, o querosene ainda deve passar por um período de decantação para, somente então, estar apto para abastecimento. O processo só deve ser concluído na madrugada desta segunda-feira, 28.

++No WhatsApp, caminhoneiros dizem que greve está longe do fim

O terminal manteve a orientação de que só devem pousar no terminal aeronaves com capacidade para decolar sem a necessidade de abastecimento na capital. O Aeroporto de Brasília geralmente recebe carregamento de 20 caminhões de querosene em média por dia.

++AGU orienta PRF a aplicar multas que chegam a R$ 100 mil por hora

Mesmo com a dificuldade de abastecimento, o aeroporto conseguiu manter a operação praticamente dentro do normal. Neste domingo, foram registrados apenas três cancelamentos, segundo boletim das 17 horas. Além disso, 15 voos tiveram atraso superior a 30 minutos e houve operação normal em 80 pousos e 73 decolagens. / EQUIPE AE

Greve dos Caminhoneiros AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre a greve dos caminhoneiros minuto a minuto.