Aeroporto de Navegantes: cercado de maravilhas

Navegantes é uma simpática cidade litorânea catarinense, com pouco mais de 80 mil habitantes, localizada às margens da BR-101, entre Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Pouca gente sabe que está ali um dos principais aeroportos da região Sul do País, agora sob gestão da CCR Aeroportos.

Para quem planeja estar na próxima Oktoberfest Blumenau, por exemplo, o Aeroporto de Navegantes é a melhor forma de acesso. Está localizado a menos de uma hora de Blumenau – que acaba de realizar, com grande sucesso, a edição 2022 da grande festa da cerveja, interrompida por três anos por conta da pandemia de covid-19.

“A palavra que sintetiza a Oktoberfest deste ano foi ‘reencontro’. As pessoas ficaram privadas de estarem juntas desde o início da pandemia e tiveram na festa um momento de celebração da vida, da família, da amizade e da retomada da normalidade”, avalia Marcelo Greuel, secretário de Turismo e Lazer de Blumenau e presidente do Parque Vila Germânica, onde a festa acontece. “A pandemia nos trouxe alguns ensinamentos, e um deles certamente é valorizar os bons momentos e brindar à vida.”

Além da festa da cerveja, Blumenau é um destino com atrativos ao longo de todo o ano. Terceiro município mais populoso de Santa Catarina, com 360 mil habitantes, a cidade mantém viva, em sua arquitetura e culinária, a herança cultural dos colonizadores alemães.

Melhores experiências

Outra grande atração bem próxima ao Aeroporto de Navegantes é o Beto Carrero World, no município vizinho de Penha, a apenas 10 minutos de distância. Adorado pelas crianças, mas também pelos adultos, o parque está completando 30 anos. Recomenda-se que seja desfrutado em pelo menos dois dias, com hospedagem numa das várias opções dos arredores.

Se o destino desejado é a cosmopolita Balneário Camboriú, a cidade está a apenas 40 minutos do Aeroporto de Navegantes. Conhecida pelas belas praias, pela noite agitada e pelos maiores edifícios do Brasil, a cidade é também um polo de eventos dos mais diversos tipos – para isso, conta com o Expocentro, uma das estruturas mais modernas do Sul do País.

Recantos encantadores do litoral catarinense, como Bombinhas, Itapema e Porto Belo, encontram-se a menos de uma hora do Aeroporto de Navegantes. Um dos principais programas desse roteiro é o mergulho em Bombinhas, considerado um dos melhores lugares do País para a atividade, tanto para mergulhadores experientes quanto para iniciantes.

Outro excelente destino ao alcance de quem chega por Navegantes é Pomerode, conhecida como “a cidade mais alemã do Brasil”, por conta do altíssimo índice de descendentes entre os 35 mil moradores. Também localizada a cerca de uma hora do aeroporto, nela foi inaugurado recentemente o Alles Park, parque temático alemão que inclui um ambiente com neve artificial ao longo de todo o ano.

Potencial turístico

“A região tem atrativos para todas as idades e em todas as épocas do ano”, ressalta Fabio Russo Correa, CEO da CCR Aeroportos. “Como novos gestores do Aeroporto de Navegantes, faremos o máximo para potencializar o turismo nessas maravilhas, proporcionando segurança, conforto e as melhores experiências para quem chegar por nosso aeroporto.”

O executivo lembra que, além do turismo, o Aeroporto de Navegantes – que transportou mais de 1,3 milhão de passageiros no ano passado – exerce também relevante papel econômico. Trata-se da principal porta de acesso para a região do Vale do Itajaí, importante polo empresarial catarinense. Composta por 12 municípios, a região responde por mais de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. O Porto de Itajaí, um dos mais movimentados do País, fica a menos de meia hora do aeroporto.

