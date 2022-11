Aeroportos no Brasil já utilizam Edge Computing

Aliado ao 5G, o Edge Computing atua de forma complementar à nuvem e traz o poder computacional para perto da aplicação, garantindo maior agilidade em diversas áreas. Algumas aplicações já existem e comprovam o potencial dessa tecnologia.

Os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, já utilizam esse serviço que permite, por exemplo, a identificação dos passageiros utilizando apenas a biometria facial.

“Os dados do passageiro são coletados por meio das câmeras, enviados para processamento e análise. O retorno é encaminhado no mesmo instante, permitindo ou não o embarque do indivíduo”, informa Diuliana França, diretora de Serviços de Cloud da Embratel.

O procedimento elimina a necessidade de apresentar cartões de embarque ou outros documentos. “Esse é um exemplo real de como explorar essa tecnologia de computação de borda, em que existe um algoritmo treinado, a partir de dados anteriores coletados para fazer este reconhecimento. O resultado entre a pergunta ‘posso autorizar o passageiro’ e a resposta ‘sim, permita o embarque’ ou ‘não, bloqueie o embarque’ deve ocorrer em tempo real e, para isso, a computação de borda é o habilitador para que o processamento ocorra de forma mais rápida no trânsito e tratamento dos dados.”

O Edge Computing também já está sendo aplicado na área da saúde, permitindo maior agilidade na análise de dados de exames médicos e também maior precisão em procedimentos cirúrgicos. Com menor latência e maior velocidade, cirurgias podem ser feitas com robôs controlados a distância.

“A Embratel está trazendo ao mercado soluções que podem acelerar a adoção dessas tecnologias. Um maior impulso ainda vai acontecer com a implantação do 5G, avançando as oportunidades de transformação digital que estavam reprimidas”, informa Diuliana.