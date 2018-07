Agência Brasileira de Inteligência abre concurso com salário de até R$ 16 mil

A biofarmacêutica Amgen abriu inscrições para seu primeiro programa de estágio no Brasil. Para participar é preciso ter formação prevista entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020 nos cursos de administração, biologia, biomedicina, comunicação social, engenharia, farmácia, letras, marketing, psicologia e turismo. As vagas são para atuação em São Paulo (capital) e Taboão da Serra (SP). No total, o programa tem duração de dois anos e oferece, além da bolsa-auxílio, plano médico e odontológico, vale refeição, vale transporte, seguro de vida, convênio para desconto em farmácias e horário flexível. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de janeiro pelo site.

Para os focados em concursos públicos, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) abriu um edital bastante aguardado. São 300 vagas de nível médio e superior para carreiras de oficial técnico de inteligência (salário de R$ 15.312,74) , oficial de inteligência (salário de R$ 16.620,46) e agente de inteligência (salário de R$ 6.302, 23). As inscrições começarão nesta terça-feira, 9, e continuam até o dia 30 deste mês. Todas as vagas são para atuação em Brasília (DF). Para mais detalhes sobre método de seleção, prazos e prova, basta acessar o site.

Já o banco DLL busca estudantes de administração, economia, comércio exterior e engenharia de produção com possibilidade de trabalho em Alphaville e Barueri (SP). Também é preciso estudar no período noturno e ter formação prevista para dezembro de 2019. Inscrições abertas até dia 30 deste mês pelo site.

A Santo Antonio Energia, concessionária hidrelétrica, também procura estagiários. Para tentar uma vaga é preciso estar no terceiro ano de alguns desses cursos: engenharias, ciência da computação, matemática, economia e estatística. Candidatos com inglês intermediário e conhecimentos em Excel podem inscrever-se pelo site até o dia 30.