Agência sanitária americana recolhe mais de 200 milhões de ovos contaminados com salmonela

Mais de 200 milhões ovos foram recolhidos nos Estados Unidos, depois que 22 casos de contágio pela bactéria salmonela foram registrados em nove Estados. De acordo com a Food and Drug Administration (FDA), órgão responsável pela vigilância sanitária americana, os ovos vinham de uma fazenda na Carolina do Norte. As informações são do New York Times.

Os casos de intoxicação foram registrados no último mês, nos Estados do Colorado, Flórida, Pensilvânia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virginia, Virginia Ocidental, Nova York e Nova Jersey.

+ Senado aprova acordo de 'céus abertos' entre Brasil e EUA

Os ovos contaminados com salmonela podem provocar intoxicação alimentar, com sintomas de diarreia, febre e dores abdominais. Pode haver a necessidade de internação hospitalar e casos mais graves podem ser fatais.

Após a investigação da FDA, a fazenda na Carolina do Norte interrompeu a produção de ovos e convocou o recall do alimento.