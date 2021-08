Agenda de biodiversidade enfrenta falta de métricas padronizadas e de investimento em pesquisa 

A agenda do mundo corporativo e do mercado financeiro que trata da conservação da biodiversidade traz inúmeros desafios. Entre os principais, está a ausência de métricas padronizadas e universais para medir o estágio de degradação do meio ambiente, que permitiriam o estabelecimento de metas sobre como é preciso agir para restaurar e conservar os ecossistemas. Outra dificuldade é a falta de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que são essenciais para a inovação e o crescimento sustentável da economia.

As reflexões foram expostas no primeiro painel desta quarta-feira, 25, da Conferência Brasil Verde, evento online realizado pelo Estadão. Com mediação da jornalista da Agência Estado Karla Spotorno, o debate contou com a presença de Augusto Corrêa, secretário executivo da PPA - Parceiros Pela Amazônia; Guilherme Faleiros, analista de seleção e aceleração da AMAZ Aceleradora de Impacto e do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam); e Luciane Moessa, sócia-fundadora da Soluções Inclusivas Sustentáveis (SIS).

Única latino-americana a participar da força-tarefa TNFD (Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures), que reúne representantes da ONU, governos, empresas, instituições financeiras e terceiro setor para discutir os impactos da atividade econômica no capital natural, Luciane Moessa explicou que a agenda da biodiversidade é tão urgente quanto a agenda climática. “Os sinais de degradação são evidentes, precisamos saber o que temos que fazer para que a sobrevivência dos seres humanos no planeta continue viável”, disse.

Ela explicou que o mercado financeiro, que já é muito cobrado em relação a impactos socioambientais, criou a iniciativa como uma forma de destacar os riscos e as oportunidades da agenda da biodiversidade. A intenção, segundo Luciane, é que, na COP 15 da Biodiversidade, que vai ocorrer na China, se alcance um acordo para a definição de métricas para apurar como está a degradação ambiental e, a partir dessas métricas, sejam traçadas metas de restauração e de conservação da natureza. A ausência de métricas é apontada por ela como um dos grandes desafios da agenda de biodiversidade.

“Temos a média da temperatura global para medir as mudanças climáticas, mas como medimos como está o capital natural, a água, o ar, o solo, a fauna e a flora? Não sabemos se é possível ser apenas uma métrica ou se serão várias, mas precisamos dessa definição para então estabelecermos metas. Onde estamos agora e onde precisamos estar em dez, vinte anos?”, afirmou.

Luciane ressaltou, no entanto, que a ação é urgente e deve ser imediata. “Precisamos tentar chegar a acordos para padronizar informações e agir de forma coordenada. Mas, enquanto isso, há muito que se pode fazer. Existem informações da mesma forma, completinhas, de todos os biomas de todas as regiões do planeta? Não. Mas há algumas bases de dados que já existem e podem ser usadas, que o mundo corporativo e o mercado financeiro podem usar para monitorar seus fornecedores. Independentemente de conseguirmos estabelecer as metas agora ou não, todos sabemos os riscos, então não é desculpa para não agir”, alertou.

Outro obstáculo para a agenda de biodiversidade apontado durante o debate é a falta de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Para Augusto Corrêa, da PPA, as empresas raramente investem seu capital em estruturação, capacitação e, principalmente, para mitigar os próprios impactos socioambientais. “Vemos muito apetite para investimento, mas vemos pouco capital estrutural. Pouco investimento em pesquisa e desenvolvimento, principalmente de grandes empresas e governos. O grande empresário quer medir resultados mas não coloca os recursos dele para tornar isso possível”, criticou.

Luciane concordou e acrescentou que o Brasil tem uma biodiversidade enorme e tem um potencial de uso medicinal muito grande. “É um setor extremamente lucrativo, mas quase não temos laboratórios para pesquisar isso. Se tivéssemos essas empresas, fazendo um pouco do que a Natura faz com a pesquisa para o setor cosmético, por exemplo, haveria muito potencial”, afirmou.

Atuando na Amazônia com a PPA, que trabalha como uma plataforma de fomento a negócios sustentáveis, Augusto Corrêa também apontou os principais desafios para a região em relação à conservação da biodiversidade. A infraestrutura e a dificuldade de acesso a alguns locais dificulta o trabalho da PPA na região. “Não conseguimos oferecer as mesmas oportunidades para todos que estão na Amazônia. Existe a conectividade, mas muitos locais da Amazônia também não têm esse acesso”, afirmou. A questão política, segundo ele, também é um empecilho. “Falamos muito dos números recorde de desmatamento neste governo, mas no governo anterior também houve desmatamento. Precisamos de uma política que atravesse governos”, disse.

Corrêa contou que a PPA funciona como plataforma colaborativa, olhando para o empreendedorismo de impacto, tendo cuidado com toda a cadeia de valor. Ele conta que, como a PPA conta com 50 membros, entre empresas, fundações e institutos, o maior problema que a equipe encontra é encontrar uma agenda em comum. “Mas o benefício é o valor compartilhado, unir mais atores que possam alavancar iniciativas que não sairiam do papel se tivessem apenas um financiador”, afirmou.

“Acreditamos que desenvolvimento sustentável é empreendedorismo de impacto, porque gera renda em todas as camadas. Tudo dentro do ciclo virtuoso de conservação da biodiversidade. Olhamos para o todo. Para quem está no topo da pirâmide, mas também para quem está na base, empreendedores individuais, negócios mais incipientes, conectando esses diferentes estágios de negócios para todos participarem do mesmo sistema de desenvolvimento sustentável. Sabemos que estamos chegando ao limite do planeta e isso inclui a biodiversidade, vai afetar a questão da água, do alimento, do desenvolvimento enquanto sociedade”, afirmou.

Atuando na Amazônia através da AMAZ aceleradora de impacto, Guilherme Faleiros destacou como o trabalho da organização contribui para a conservação da biodiversidade acompanhando o desenvolvimento de negócios de impacto na região. Ele também afirmou que o conceito de “negócio de impacto” pode ser novo, mas muitos negócios locais já seguem essas práticas de impacto positivo há muito tempo. “Tem empresa que descobre com a gente que pode ser considerado negócios de impacto. Mas são práticas que eles adotam há décadas, o aproveitamento melhor dos recursos, a geração de renda para todos, temos muito o que aprender com eles”, disse.

Faleiros também coordena o projeto "Amazônia em Casa, Floresta em Pé", realizado junto à Climate Ventures. A iniciativa, que surgiu de um laboratório para encontrar os maiores desafios, os gargalos de comercialização e logística na Amazônia e para procurar soluções, visa trazer produtos da Amazônia para mais perto de consumidores de todo o Brasil.

“Há um potencial muito grande nos negócios da Amazônia e esse projeto também atua para buscar abaixar o preço para os consumidores. A mensagem que deixo é que o cidadão comum consuma esses produtos, parte da sua biodiversidade, e de marcas que respeitam e levam o impacto socioambiental à frente. Às vezes não sabemos como contribuir e essa seria uma forma”, disse.