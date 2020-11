'Agradeço ao Senado a aprovação da independência do BC', diz Campos Neto

SÃO PAULO e BRASÍLIA - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aproveitou sua participação numa live do Instituto ProPague nesta quinta-feira, 5, para agradecer ao Senado a aprovação da independência da autarquia. “Agradeço ao Senado a aprovação da independência do Banco Central, mas o que precisa ser preservado é a meta de inflação”, complementou o banqueiro.

No bojo da proposta de independência do BC, está também a responsabilidade de assumir medidas para o crescimento e manutenção do emprego. Campos Neto diz entender que há poucas ferramentas para atuar no emprego, mas fez questão de enfatizar que a falta de controle da inflação acaba por gerar mais desemprego.

Leia Também Senado aprova projeto de autonomia formal do Banco Central

“Alguns BCs do mundo colocaram emprego em seus mandatos primários. Mas preferimos a expressão ‘fomentar’ emprego como objetivo secundário. Ganho de autonomia do BC é maior do que prejuízo de interpretação do texto”, disse, acrescentando que a autonomia do BC está bem encaminhada na Câmara dos Deputados.

Campos Neto disse também durante a live que, se as reformas passarem no Congresso Nacional, isso será reconhecido pelo mercado.

Teto de gastos

Defensor do teto de gastos, Campos Neto, chamou hoje a atenção para o fato de que há, segundo ele, formas de estar dentro do teto e piorando a trajetória da dívida. No entanto, ele citou algumas decisões que podem piorar a trajetória da dívida mesmo estando dentro do teto de gastos.

"Adiar pagamento de dívidas permite cumprir o teto, mas piora a trajetória da dívida", exemplificou o banqueiro central, para quem o BC precisa comunicar que olha o teto de gastos e as formas criativas para se elevar os gastos e que, se a trajetória da dívida piorar, mesmo com o teto, a autoridade monetária vai considerar isso como um rompimento.