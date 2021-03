Agravamento da pandemia leva Volks a suspender produção por 12 dias no País

A Volkswagen anunciou nesta tarde que vai suspender a produção das quatro fábricas no País a partir de quarta-feira, dia 24 em razão do agravamento do número de casos de covid-19. Ao todo, a montadora emprega 15 mil funcionários.

Os funcionários da área produtiva retornarão às fábricas no dia 5 de abril, após o feriado da Páscoa. A empresa não informou número de funcionários contaminadas.

Leia Também Faltam componentes para um terço das montadoras em operação no País

A montadora afirmou que trabalhadores da área administrativa farão home-office e que a decisão de paralisação foi tomada em conjunto com os sindicatos de metalúrgicos das quatro cidades em que têm operações (São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos, em São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná.

Em nota, a Volkswagen informa que “com o agravamento do número de casos da pandemia e o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI nos Estados brasileiros, a empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e familiares”. Diz ainda que serão mantidas apenas atividades essenciais.