Agulha no palheiro

Escolha por investimentos que efetivamente estejam atrelados ao mundo real do ESG (questões ambientais, sociais e da própria governança, na sigla em inglês) não é tarefa fácil. Várias métricas são analisadas para definir se um fundo realmente atende aos critérios de sustentabilidade. Para Marcelo Fonseca, sócio e economista da consultoria HLB Brasil, a definição do investimento verde deve ir além das ferramentas que as pessoas têm para alocar seus recursos. “O ideal é conversar com a gestora para entender melhor os fundos. A pessoa física terá dificuldades em entender como funciona, mas as gestoras estão monitorando isso e podem ajudar nesta definição”, diz.

Henri Lockerente, gestor da BNP Paribas Asset Management, considera que o normativo da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) publicado no ano passado foi um grande avanço. De acordo com as novas regras, fundos que têm o investimento sustentável como objetivo ou mandato passaram a ter o sufixo IS (Investimento Sustentável).

“Apenas 23 fundos estão classificados como sustentáveis pela Anbima, ou seja, menos de 1% da indústria de fundos brasileira”, diz. Em relação à Europa, a distância é ainda gigantesca. Lá, 42% dos fundos são considerados sustentáveis. “Num futuro próximo não teremos diferença entre fundos ESG ou não. ESG vai virar padrão e quem não conseguir se adaptar vai morrer”, avalia Lockerente.

“Para identificar um investimento responsável ou sustentável, deve-se verificar se o mesmo aborda fatores ESG para mitigação de riscos e se tem capacidade de identificar oportunidades por meio de estratégias diversas como: negative screening, produtos temáticos, ativismo acionário, produtos integração ESG qualitativa e quantitativa, best in class, etc.”, ensina Luís Henrique de Miranda Dib, head de PJ da InvestSmart XP. “Gestoras de fundos ESG, atualmente, já apresentam de forma clara em seus regulamentos qual a abordagem aplicada pelo fundo. As companhias, por sua vez, têm procurado melhorar seus critérios para padronização na divulgação de seus relatórios de sustentabilidade a fim de certificar seu negócio com o ‘Selo Verde’, e estarem inseridas nessa evolução ESG do mercado”, afirma Dib.

Para escolher empresas que têm fortes compromissos socioambientais, Vicente Guimarães, CEO da VG Research, aconselha estudar bem cada caso. “Analisando os principais prêmios de sustentabilidade, os rankings divulgados, as listas de melhores empresas para se trabalhar, as mais inovadoras. Ou seja, são muitas formas de se analisar e investir”, explica.

Onda ESG já é uma realidade brasileira

A chamada ‘onda ESG’, espalhada mundo afora, é também uma realidade brasileira. Pesquisas feitas recentemente com empresários nacionais atestam que os pilares ambientais são importantes no momento de priorizar os investimentos para 47% dos entrevistados. Enquanto temas sociais e de governança aparecem entre as prioridades para 29% e 16% da amostragem. A questão ambiental é importante porque também ajuda a reduzir custos – com energia, por exemplo – e a diminuir eventuais riscos reputacionais das corporações.

“Neste cenário, os investimentos sustentáveis são muito promissores”, afirma Renato Fernandes de Castro, do escritório Almeida Prado & Hoffmann Advogados Associados. Uma empresa ao atrelar investimentos a fundos com boas práticas ESG, também valoriza os próprios ativos, segundo mostram análises do mercado financeiro. “O engajamento às boas práticas está alinhado às novas exigências por investimentos sustentáveis”, diz Castro. É como se um ciclo virtuoso se estabelecesse.