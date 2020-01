Ainda acima de 300%, juros do rotativo de cartão sobem em 2019, mas recuam no cheque especial

BRASÍLIA - A taxa média de juros cobrada no cheque especial e no rotativo do cartão de crédito fecharam 2019 acima de 300% ao ano, informou nesta quarta-feira, 29, o Banco Central. O juro médio total cobrado no rotativo do cartão de crédito subiu 33,5 pontos porcentuais em 2019 e atingiu 318,9% ao ano. No fim de 2018, estava em 285,4% ao ano. A taxa média do cheque especial, de acordo com o BC, recuou 10,1 pontos porcentuais, de 312,6% no fim de 2018 para 302,5% em dezembro de 2019.

O juro do rotativo é uma das taxas mais elevadas entre as avaliadas pelo BC. Dentro dessa rubrica, a taxa da modalidade rotativo regular atingiu 287,1% ao ano no fim de 2019. No encerramento de 2018, estava em 268,0% ao ano. Nesse caso, são consideradas as operações com cartão rotativo em que houve o pagamento mínimo da fatura.

A taxa de juros da modalidade rotativo não regular fechou 2019 em 339,6% ao ano. Em 2018, estava em 297,7% ao ano. O rotativo não regular inclui as operações nas quais o pagamento mínimo da fatura não foi realizado.

No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito, o juro passou para 176% ao ano no fim de 2019. Um ano antes, estava em 158,9% ao ano.

Limite cheque especial

Desde o dia 6 de janeiro de 2020, o juro cobrado do cheque especial está limitado a 8% ao mês (151,82% ao ano). Essa foi a primeira vez que o Banco Central decidiu impor uma taxa máxima a uma linha de crédito com recursos livres, isto é, que não tem um direcionamento estipulado por lei (como ocorre com o crédito imobiliário ou microcrédito).