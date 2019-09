Ainda é cedo para acreditar em retomada sustentável, avaliam economistas

Depois da surpresa positiva do crescimento Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, o desempenho do varejo e do setor de serviços em julho pode indicar um cenário mais favorável para a atividade no segundo semestre. A liberação de R$ 30 bilhões de recursos extras das contas inativas do FGTS e do PIS/Pasep deve fortalecer o consumo das famílias daqui para frente. Mas economistas avaliam que ainda é cedo para acreditar numa retomada sustentável da atividade.

LEIA TAMBÉM > Projeções para produção industrial desabam no governo Bolsonaro

“O desempenho do varejo e do setor de serviços é uma boa notícia, mas tem de ser visto com moderação”, afirma o economista da Tendências Consultoria Integrada, Thiago Xavier. O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Fabio Bentes também está cauteloso. “Não dá para dizer que se trata de uma tendência por conta dos fracos resultados do mercado de trabalho.”

Xavier lembra que a indústria, que é a grande alavanca da atividade, ainda está no vermelho. O setor sentiu os efeitos da guerra comercial, da crise argentina e acumulou estoques indesejados nos últimos meses. Em julho, a indústria recuou 0,3% sobre junho e ficou 2,5% abaixo de julho do ano passado, segundo o IBGE. No mesmo período, o varejo e os serviços avançaram 0,7% e 0,8%, respectivamente sobre o mês anterior. Na comparação com julho do ano passado, o varejo cresceu 7,6% e o setor de serviços, 1,18%, aponta o IBGE.

O economista da Tendências lembra que o avanço de 0,8% em julho sobre junho no setor de serviços veio depois de uma queda de 0,7% em junho ante maio. E tanto os resultados do comércio e dos serviços foram ajudados em julho pelo maior número de dias úteis neste ano e a base mais fraca de comparação de julho 2018.

Bentes, da CNC, atribui o impulso de vendas do varejo à inflação controlada, que aumenta o poder de compra do consumidor, e o juro mais baixo, que torna o crédito mais atraente, apesar dos problemas estruturais do mercado de trabalho que persistem. Com cerca de 12 milhões de desempregados, a recuperação do emprego é lenta e puxada pela informalidade, que proporciona ganhos menores para o trabalhador na comparação com o emprego com carteira assinada.

Nos meses der maio, junho e julho, por exemplo, os preços dos bens duráveis, que inclui móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, registraram deflação de 0,4%, 0, 9% e 0,2%, respectivamente, ressalta Bentes. Esse recuo nos preços e o juro menor impulsionaram as vendas de duráveis, geralmente comprados a prazo. Com isso, esses segmentos foram destaque positivo de vendas no período.

Anabolizante

A partir deste mês, com a liberação dos recursos extras do FGTS e do PIS/Pasep, o economista-chefe da CNC diz que o varejo e o setor de serviços terão um efeito “anabolizante”. Pesquisa feita pela entidade mostra que do total de R$ 30 bilhões liberados, R$ 9, 6 bilhões devem ser abocanhados pelas varejistas e R$ 3,5 bilhões pelas empresas prestadoras de serviços. Nas contas da entidade, R$ 12,2 bilhões serão usados para pagamentos de dívidas pendentes. Isso de forma indireta, acaba beneficiando o varejo, porque o consumidor torna-se apto a tomar crédito novamente.

“Vai haver uma aceleração da atividade no segundo semestre”, prevê Bentes. As vendas do varejo ampliado, por exemplo, que inclui veículos e materiais de construção, que cresceram 3,5% no primeiro semestre, devem ter um avanço de 5,2% no segundo semestre, prevê. A estimativa inicial da entidade era um avanço de 4,2% para o ano de 2019, mas foi ampliada para 4,6%, depois dos resultados de julho.

As projeções da consultoria Tendências para a indústria também mostram uma reação. Até julho a indústria recuo 1,7% no ano, segundo o IBGE. A perspectiva da consultoria é que o ano feche com uma queda menor, de 1%. Isso significa que significa que o segundo semestre será de crescimento para a produção industrial.

No entanto, mesmo com essa melhora, os economistas não estão convictos de que a atividade terá uma retomada sustentável. “Não vejo fatores suficientes para uma forte aceleração, trata-se de uma melhora relativa”, diz Xavier, que mantém a projeção de crescimento do PIB de 0,9% para este ano.

Bentes alerta para o fato de que essa recuperação pode terminar no final do ano, com o fim do uso dos recursos extras do FGTS, PIS/Pasep. A grande incógnita para o economista será janeiro de 2020. Se não houver novas alavancas que sustentem o crescimento, ele acredita que este poderá ser mais um voo de galinha.