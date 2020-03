‘Ainda gosto da Bolsa como investimento para 2020’, diz diretor do Itaú

Qual o impacto dessa crise nos ativos brasileiros? E a duração?

O investidor faz o que agora?

O dólar vai chegar a R$ 5?

O BC está fazendo tudo que poderia para controlar a desvalorização do real?

Correr para a renda fixa nem pensar?

A gente não tem perspectiva para uma solução de curto prazo. Tem muita incerteza ainda, principalmente, com a questão do coronavírus. Acho que o que teve de novo nesta segunda-feira foi justamente a crise do petróleo. E aqui é o mercado olhando e dizendo: ‘Puxa vida, se esses caras estão fazendo isso com o petróleo, é porque eles estão tendo uma leitura de que a economia vai desacelerar muito’. A verdade é que economia vai desacelerar tanto quanto ela já iria na sexta-feira.Para quem está bem alocado em Bolsa, o momento é de manter. Ainda gosto da Bolsa como investimento para 2020. Para aquele dinheiro novo, o que a gente recomenda é colocar muito mais num fundo multimercado, que tenha renda variável, e deixar o trabalho de realocação para um gestor profissional caso aconteça alguma novidade.Não dá para prever isso. Vai depender muito da interferência do BC, de como as pessoas vão reagir. Pode ser que chegue a R$ 5 e depois volte...Aparentemente, estão fazendo o dever de casa muito bem feito. Acho que a discussão é um pouco sobre a efetividade que a venda de dólares e as interferências atuais podem ter no câmbio. Mas eu diria que estão fazendo tudo aquilo que o manual manda.Não é a nossa recomendação. Existe a possibilidade de uma nova redução de juros Selic, então a renda fixa não é recomendável. Se a pessoa tem a reserva de emergência, aquele dinheiro para alguma despesa extraordinária, tudo bem alocar em um investimento líquido de renda fixa, mas só. Mas, claro, tem de querer ter um pouco mais de liquidez agora para esperar um pouco a poeira abaixar. Essa pode ser uma estratégia interessante.