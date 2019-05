Ainda não há nada definido sobre redução, diz diretor do IBGE sobre Censo 2020

RIO - O conselho consultivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) concluiu nesta segunda-feira, 27, reunião em que foi discutido o Censo demográfico de 2020. Segundo o novo diretor de Pesquisa, Eduardo Rios-Neto, foi apresentada uma alternativa de revisão do questionário, que ainda passará pelo crivo dos técnicos e do conselho diretor. "Ainda não tem nada definido", afirmou.

O modelo recebeu sugestões do conselho consultivo e, de acordo com Rios-Neto, está muito próximo do desenho definitivo. A expectativa é que o corpo técnico se posicione amanhã para que o anúncio do novo modelo seja anunciado em dois ou três dias.

"Ranger de dentes faz parte. Não fui nem um pouco ditatorial no que tange ao conselho consultivo. Espero que essa seja só uma etapa que pretendo passar logo para seguir", disse Rios-Neto, sobre uma discordância com os funcionários do IBGE, que reclamam do corte na pesquisa.

Segundo ele, na proposta do conselho consultivo, houve preocupação muito grande com a cobertura da pesquisa, para quantificar a população, e com a medição da estrutura etária do País. "Dentro da lógica que minha competência técnica permite e das sugestões com o conselho, chegamos a um produto muito bom", afirmou Rios-Neto, em coletiva de imprensa.

Ele nega que o corte no Censo tenha como objetivo cortes orçamentários propostos pelo Ministério da Economia. Em vez disso, o objetivo seria melhorar a qualidade do Censo, em linha com os padrões internacionais. Os ajuste serão mais concentrados no questionário-base do que na amostra, que só considera a pesquisa em uma parcela reduzida dos domicílios.

"Os blocos temáticos foram bastante contemplados. Houve enxugamento marginal na amostra", acrescentou o diretor. "De maneira nenhuma abro mão da gestão técnica", disse Rios-Neto, sobre a possibilidade de o corpo técnico alterar sua proposta de mudança no Censo demográfico.