Airbus suspende produção na França e Espanha durante quatro dias 

A Airbus, empresa europeia de aviação, anunciou nesta terça-feira, 17, a suspensão de sua produção na França e Espanha durante quatro dias, o tempo necessário para instaurar as "condições estritas" de segurança para garantir a saúde de seus funcionários ante a pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19.

"Isto dará tempo suficiente para aplicar as medidas de higiene, distância e limpeza, e garantir assim a segurança e a saúde dos funcionários em um momento em que a população deve permanecer confinada", afirma a fabricante europeia de aviões em um comunicado.

A Airbus explicou que dará "prioridade ao trabalho de casa na medida do possível". No mundo inteiro, companhias estão anunciando medidas de contingenciamento para impedir o avanço da Covid-19, surgida na China, no final de 2019. Home-office é uma das principais ações das empresas para que funcionários fiquem em casa. / AFP