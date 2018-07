Ajuda a montadoras deve ser votada na próxima semana

Líderes democratas no Senado dos Estados Unidos e na Câmara dos Representantes afirmaram que esperam para a próxima semana a votação do plano de ajuda às montadoras de automóveis. Um porta-voz da Casa Branca afirmou que espera que as negociações avancem e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou que quer a votação do pacote de ajuda na próxima semana. "Continuamos conversando com o Congresso e esperamos avanços durante o final de semana", disse Anthony Warren, porta-voz da Casa Branca, na noite de sexta-feira, depois de dois dias de audiências em Washington. Os presidentes das três grandes companhias automobilísticas americanas, General Motors, Ford e Chrysler, pedem que o governo libere um total de US$ 34 bilhões - um valor mais de US$ 9 bilhões maior do que o solicitado há duas semanas. As fabricantes de automóveis alertaram que o colapso de qualquer uma das três teria efeito desastrosos na economia americana. Oposição Existe oposição ao plano de ajuda às montadoras, segundo o correspondente da BBC em Washington Rajini Vaidyanathan. Críticos afirmam que, antes de receber o dinheiro, as montadoras precisam provar que podem ser mais eficientes. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, democrata, afirmou que qualquer plano de ajuda precisa proteger o contribuinte e sugeriu que a ajuda seria dada atendendo a algumas condições. "Não vamos permitir que verbas sejam emprestadas do programa de tecnologia avançada a não ser que exista uma garantia de que aquela verba seja ressarcida em uma questão de semanas para não atrasar esta iniciativa", disse. "Não importa a fonte, todas as verbas serão destinadas com supervisão vigorosa e a proteção do contribuinte será garantida." E o presidente George W. Bush afirmou também que devem existir garantias de que a ajuda às montadoras seja paga de volta ao governo. "Estou preocupado com a viabilidade das companhias automobilísticas. Estou preocupado com aqueles que trabalham para as companhias e com suas famílias. E também estou preocupado com o dinheiro do contribuinte fornecido àquelas companhias que podem não sobreviver: é importante garantir que o dinheiro do contribuinte seja pago de volta", afirmou. Mas, os políticos que apóiam o plano afirmam que não fazer nada seria desastroso. O deputado Barney Frank, presidente da Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, afirmou que, caso a indústria automobilística não seja ajudada, as conseqüências poderão ser catastróficas. "Em qualquer caso, o declínio das três de nossas grandes fabricantes (de automóveis) seria um problema muito sério. Em meio à pior situação econômica desde a Grande Depressão seria um desastre absoluto", afirmou. O líder dos democratas no Senado, Harry Reid, afirmou que o apoio e cooperação dos republicanos vão determinar quando a votação do plano de ajuda deve acontecer e se esta votação será bem sucedida. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.