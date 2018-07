Álcool bate o menor valor desde 2004 nas usinas de SP Em plena entressafra, o álcool combustível segue em queda nas usinas de São Paulo e atingiu os menores valores nominais neste período do ano desde 2004. O preço médio do litro do anidro, misturado em 25% à gasolina, recuou 0,93%, para R$ 0,82621 e o do hidratado, utilizado nos veículos à álcool e flex fuel, caiu 0,53%, a R$ 0,73306, na primeira semana do ano, ante a anterior, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP). A semana passada, foi a quarta consecutiva de recuo no preço do álcool hidratado e a terceira no valor do litro no anidro nas unidades produtoras paulistas. Com isso, o preço do hidratado, em valores nominais, é 15,54% menor que os R$ 0,86799 da primeira semana de janeiro de 2007. Já o litro do anidro custa 5,88% menos que os R$ 0,87786 de igual período do ano passado.