PIB da Alemanha pode cair 2% este ano se guerra na Ucrânia piorar, diz BC do país

A economia da Alemanha vai recuar quase 2% este ano se a guerra na Ucrânia piorar e resultar em um boicote da energia russa, demanda externa mais fraca e maior incerteza, afirmou nesta sexta-feira, 22, o banco central alemão.

O Bundesbank disse que as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia já estão enfraquecendo a recuperação econômica da zona do euro, após os impactos da pandemia da covid-19.

Mas o cenário ficará muito pior para o bloco monetário, e particularmente para a Alemanha, se os eventos na Ucrânia levarem a União Europeia a interromper a importação de petróleo, gás natural e carvão da Rússia.

"No cenário de uma crise severa, o PIB real no ano atual cairá quase 2% em comparação com 2021", disse o Bundesbank. "Além disso, a taxa de inflação será significativamente mais alta por um período de tempo mais longo."