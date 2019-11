Alemanha multa montadoras BMW, Daimler e Volkswagen por prática de cartel

NOVA YORK - O órgão regulador antitruste da Alemanha informou nesta quinta-feira, 21, que multou as montadoras BMW AG, Daimler AG e Volkswagen AG em um total de 100 milhões de euros (cerca de R$ 465 milhões) por práticas anticompetitivas na compra de produtos de siderurgia.

"De 2004 até o final de 2013, representantes da BMW, Daimler e Volkswagen se reuniam regularmente duas vezes por ano com fabricantes de aço, forjas e grandes fornecedores de sistemas para discutir um preço uniforme para a compras", afirmou o Federal Cartel Office, órgão regulador de concorrência do governo alemão.

A autoridade informou ainda que fornecedores de aço alteraram unilateralmente seus modelos de preços, às vezes ameaçando interromper o fornecimento, depois que as montadoras concordaram com as mudanças, iniciando as reuniões regulares.

"As empresas reconheceram os fatos levantados pelo governo e concordaram em encerrar o processo de maneira amigável", observou o órgão federal.

O governo alemão deixou claro que este processo não tem relação com investigações da União Europeia (UE) contra vários fabricantes de automóveis por suspeita de conluio em emissões de tecnologias. / Dow Jones Newswires