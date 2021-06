Alerj vai contestar regulamentação do socorro federal no STF, diz presidente

RIO - A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vai questionar no Supremo Tribunal Federal (STF) a constitucionalidade de alguns pontos do decreto federal, publicado em abril, que regulamentou as novas regras do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), afirmou ao Estadão o presidente do Legislativo fluminense, André Ceciliano (PT).

Na semana passada, o Ministério da Economia acatou o pedido de adesão do Estado do Rio ao novo RRF e, agora, o governo fluminense tem prazo de até seis meses para apresentar um novo plano de recuperação fiscal.

Ceciliano disse que a Alerj vai “ajudar muito” e não “fugirá da responsabilidade” na votação de alterações legais necessárias para implementar medidas de ajuste, mas criticou alguns pontos previstos tanto nas novas regras do RRF quanto no decreto de regulamentação. O presidente da Alerj estimou que o questionamento da constitucionalidade de partes do decreto será ajuizado no STF até o fim da próxima semana.

“A regulamentação da (Lei) 178/2021 (que mudou as regras do RRF) extrapola a própria lei. (O decreto de regulamentação) Está indo além da regra da lei”, afirmou Ceciliano, após participar de reunião sobre o RRF com o governador Cláudio Castro (PSC) e chefes dos demais Poderes estaduais.

Conforme o decreto de regulamentação do novo RRF, o plano de recuperação fiscal deve ser apresentado, no prazo de até seis meses, já com as medidas aprovadas no Legislativo. Ceciliano criticou o fato de que as regras exigem que as assembleias legislativas dos Estados votem as medidas para, depois, o Ministério da Economia aprovar, ou não, os planos de recuperação, mas ressaltou que o prazo de seis meses não é “fundamental”, mas sim algumas exigências previstas no programa federal de socorro.

“O governo federal quer impor (a aprovação de) uma reforma administrativa aos Estados, coisa que nem ele conseguiu fazer no Congresso Nacional”, afirmou Ceciliano, ressaltando que um Poder não pode determinar ao outro o que fazer e que as medidas de ajuste sairão do Legislativo conforme as discussões e votações entre os parlamentares.

As medidas de ajuste que mexem com “direitos adquiridos” dos servidores são as mais criticadas pelo presidente da Alerj. As novas regras do RRF exigem que os Estados mexam no regime de trabalho dos servidores, cortando, por exemplo, reajustes automáticos por tempo de serviço ou incorporação no salário de gratificações por cargos comissionados.

“Vamos ajudar muito, mas não vamos tirar direito nenhum de funcionário de ativa. Nenhum funcionário hoje vai perder triênio”, afirmou Ceciliano, numa referência ao reajuste salarial automático a cada três anos de serviço, lembrando que os funcionários públicos do Rio estão há “seis ou sete” anos sem reajustes salariais.

No caso da reforma da Previdência dos servidores, também exigida no novo RRF, o presidente da Alerj lembrou que, no Estado do Rio, a contribuição previdenciária dos funcionários públicos já foi elevada de 11% para 14% do salário bruto, quando o governo fluminense aderiu à primeira versão do programa de socorro, em 2017. Ceciliano admitiu que ajustes nas regras para servidores da ativa poderão passar em casos específicos, por exemplo, para dificultar a aposentadoria precoce de policiais militares.

Para Ceciliano, com as novas regras do RRF, a equipe econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, trata os Estados como “empresas privadas”, que precisam vender seus ativos para pagar despesas. “Só que os Estados são entes públicos, precisam prover segurança pública, educação, saúde. Como é isso?”, questionou o presidente da Alerj.