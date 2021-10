Alfabetização e inclusão digital no canteiro de obras

O Bresco E1, que faz parte do Parque Corporativo Bresco Viracopos, localizado na área de influência do Aeroporto Internacional de Viracopos, prêmio Corporativo do Master Imobiliário categoria Profissional, destaca-se, sobretudo, pelo cuidado com a preservação do meio ambiente e sustentabilidade da construção e operação.

A usina fotovoltaica, a caixilharia e os sistemas de ar-condicionado e de controle de enchentes, dentre outros itens, resultaram na certificação Leed ao Bresco E1, lembra o júri em sua justificativa.

Leia Também Reformas são estratégia para vender imóveis usados e em mau estado de conservação

Planejado para locações independentes, os ambientes estão calcados no conceito open space, que permite maior integração entre diferentes áreas da empresa, proporcionando interatividade e conexões mais efetivas entre os usuários, melhoram as diretrizes de iluminação natural e distribuição da ventilação. As áreas internas variam entre 343 m² e 466 m² totalizando 6.610 m² de área construída.

“O Edifício E1 segue a tendência do que há de mais moderno, no uso de áreas corporativas e o fato de estar instalado dentro do Parque Bresco Viracopos, apenas reforça este conceito, de um ambiente sustentável, com completo tratamento dos efluentes gerados no parque, propiciando água de reúso. A geração de energia elétrica é feita por usina fotovoltaica, que abastece 100 % do consumo de energia das áreas comuns”, conta o sócio fundador da Bresco, Carlos Sisti. “O cuidado com as áreas de preservação, e monitoramento da fauna e flora local faz deste um empreendimento sem paralelos no Brasil”, diz.

Multiúso

O Parque Bresco Viracopos é um empreendimento multiúso, com operações de galpões logísticos, hotel da bandeira Ramada, um shopping, com academia de ginástica, diversas opções de alimentação, locadora de veículos e uma área de rooftop, para eventos corporativas. Também conta com centros de treinamento e galpões com várias ocupações.

O empreendimento possui área de aproximadamente 1 milhão de m², onde 247 mil m² foram preservados e incrementados com o plantio de 26 mil mudas de vegetação do bioma da Mata Atlântica. No local, existe um parque linear, com pista de corrida e caminhada, diversas estações de exercício.

A Bresco opera apenas com locação. “Fazemos o desenvolvimento dos nossos produtos de acordo com a demanda do inquilino, por exemplo, na modalidade de built to suit, ou desenvolvemos produtos e o alugamos”, diz Sisti.

O Parque Bresco Viracopos ainda está em desenvolvimento, com investimento total previsto de R$ 1 bilhão. O Edifício E1 já foi 100% alugado para a Agibank, atual AGI.