Alfândega de Santos arrecada mais de R$ 1 bi pela 4ª vez A arrecadação da Alfândega do Porto de Santos, no litoral paulista, ultrapassou a casa de R$ 1 bilhão pela quarta vez este ano. A Receita Federal divulgou hoje que foram arrecadados R$ 1,3 bilhão em novembro valor 67,3% superior ao arrecadado em igual mês do ano passado. Com o resultado, o valor acumulado no ano até novembro já alcança R$ 11 bilhões, número 45% superior ao total arrecadado no mesmo período de 2007. A Receita destaca que o valor, um recorde histórico, se deve a melhoria da eficiência e eficácia do trabalho desempenhado pelos servidores da Alfândega de Santos durante todo o ano de 2008, principalmente no combate à fraude de valor, à contrafação (plágio) e pirataria e às falsas declarações de conteúdo, colaboraram para a obtenção desse espetacular resultado. O inspetor-chefe da Alfândega, José Guilherme Antunes de Vasconcelos, afirmou que o combate às fraudes foi ampliado com a entrada em funcionamento do Siscomex Carga, programa de controle de entrada e saída de mercadorias, e da Central de Operações de Vigilância em 2008. Ele acredita que a arrecadação será ainda maior no ano que vem. Além disso, o inspetor destaca as campanhas de conscientização desenvolvidas pelo Programa Nacional de Educação Fiscal, que orienta a população sobre os malefícios advindos da compra de produtos piratas e contrabandeados, o que traz enorme prejuízo para quem cometeu o ato ilegal e para a sociedade brasileira.