Alibaba: suposta prisão de fundador faz ações da empresa despencarem na Bolsa de Hong Kong

As ações da Alibaba, gigante chinesa de comércio eletrônico, sofreram uma queda significativa nos primeiros minutos da sessão de terça, 3, na Bolsa de Hong Kong devido a uma confusão sobre a suposta prisão de seu fundador, Jack Ma, já desmentida pela imprensa oficial do país.

Por volta das 09h45 do horário local, apenas 15 minutos após o início do dia de negociação, as ações do Alibaba caíram 9,4%.

Cerca de 45 minutos antes, a televisão estatal CCTV havia anunciado "ações coercitivas" na cidade oriental de Hangzhou - cidade natal de Jack Ma e sede do Alibaba - contra um homem chamado Ma, acusado de conluio com forças hostis anti-chinesas no exterior e engajamento em atividades que colocam em risco a segurança nacional.

O anúncio da CCTV não especificou o primeiro nome da pessoa sob investigação e provocou pânico entre os investidores. Jack Ma teve um relacionamento complicado com autoridades chinesas quando a Ant, subsidiária financeira da Alibaba, teve seu IPO interrompido.

Depois da confusão, a imprensa oficial foi rápida em desmentir os rumores: o jornal Global Times informou que o nome do detido consiste em três caracteres chineses, enquanto o de Jack Ma (Ma Yun) tem apenas dois.

Após o anúncio, o preço das ações do Alibaba em Hong Kong se recuperou, limitando suas perdas a 1,57% ao atingir o intervalo do meio da sessão./EFE