Alimentação se destaca e inflação em SP acelera no ano Uma alta de quase 13 por cento dos preços dos alimentos contribuiu para a aceleração da inflação em São Paulo em 2007, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo subiu 0,82 por cento em dezembro e encerrou 2007 com alta de 4,38 por cento. Os dados ficaram em linha com a previsão de analistas, mas superaram as variações dos períodos anteriores: em novembro, a inflação havia sido de 0,47 por cento e em 2006, de 2,5 por cento. Tanto no mês quanto no ano, o destaque ficou com o grupo Alimentação, com elevação de preços de 2,02 por cento em dezembro e de 12,7 por cento em 2007. As principais pressões nesse grupo têm sido de grãos, carnes e in natura, devido a períodos de entressafras, elevadas cotações de commodities e maior demanda mundial por alimentos. Analistas acreditam que essa pressão deve diminuir nos próximos meses, mas outras começarão a impactar a inflação no início deste ano, como o reajuste sazonal das mensalidades escolares. Em 2007, também apresentaram altas significativas os grupos Despesas Pessoais (+4,1 por cento), Saúde (+5,7 por cento) e Educação (+4,2 por cento). Por outro lado, os preços de Habitação e Vestuário tiveram variações mais comportadas, de respectivamente alta de 0,28 por cento e recuo de 0,55 por cento. Os dados foram divulgados no site da Fipe e os números anuais podem ter um ligeiro arredondamento durante a entrevista coletiva da entidade que será realizada no final desta manhã. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos. (Por Vanessa Stelzer)