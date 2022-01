Alívio de preços será mais lento em 2022, diz economista Fábio Romão

RIO E SÃO PAULO - A inflação começou o ano com alta de 0,58% no IPCA-15, prévia do indicador oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), abaixo da alta de dezembro (0,78%), especialmente por que a gasolina e as passagens aéreas baratearam. O alívio já era esperado, mas, tido como pontual, foi menor do que se supunha, com reajustes de vários preços para além de gasolina e bilhetes de avião. A pesquisa do Projeções Broadcast com analistas apontava para uma alta ainda menor, de 0,45%.

Segundo economistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, os números mostram inflação disseminada e pressionada e mantêm a perspectiva de continuidade na estratégia do Banco Central (BC) de subir os juros – a taxa básica Selic chegou, em dezembro, a 9,25% ao ano, saindo de 2,0% ao ano, em março de 2021.

“O dado surpreendeu negativamente, a composição segue desfavorável e as surpresas negativas foram principalmente os serviços, com aluguel residencial, aluguel de veículo e combo de telefonia”, disse o economista João Savignon, da gestora de recursos Kínitro Capital.

Os preços dos serviços citados por Savignon aceleraram na passagem do IPCA-15 de dezembro para o de janeiro. O aluguel residencial foi de uma alta de 0,82% para 1,55%, o aluguel de veículo passou de -2,43% para 12,94% e combo de telefonia saiu de variação nula para alta de 3,04%. Outro serviço importante, a alimentação fora de casa, passou de ligeira alta de 0,08% no IPCA-15 de dezembro para um avanço de 0,81% em janeiro.

Os preços dos alimentos pressionaram também no consumo doméstico, para além de bares, restaurantes e lanchonetes. O grupo Alimentação e Bebidas subiu 0,97% no IPCA-15 de janeiro, taxa quase três vezes maior do que a registrada em dezembro (0,35%). Sozinho, o grupo contribuiu com 0,20 ponto porcentual (p.p.) na variação agregada do índice. Segundo o IBGE, os itens de maior impacto na inflação de alimentos foram a cebola (alta de 17,09%), as frutas (7,10%), o café moído (6,50%) e as carnes (1,15%)

Para a economista-chefe da corretora Veedha Investimentos, Camila Abdelmalack, essa aceleração na inflação de alimentos também preocupa. “A gente já viu uma leitura preocupante de preços agropecuários nos IGPs (índices calculados pra Fundação Getulio Vargas, que incluem preços no atacado), e temos notícias de que a safra de grãos no Sul pode frustrar até 50% do que foi projetado”, disse Abdelmalack, numa referência aos efeitos da estiagem e do calor na produção agropecuária na região Sul.

O economista João Leal, da gestora Rio Bravo Investimentos, chamou a atenção ainda para o avanço nos preços dos bens industriais, que passaram de uma alta de 0,64% no IPCA-15 de dezembro para um avanço de 1,44% na leitura de janeiro.

“Neste começo de ano, vemos pressão de ‘commodities’ (as matérias-primas com cotação internacional) e também de bens industriais. Com avanço da (variante do novo coronavírus) Ômicron teremos uma piora na cadeia de suprimentos, ainda que transitória”, afirmou Leal, ponderando que, ao longo de 2022, a alta de juros e o arrefecimento esperado para as commodities devem fazer efeito nos preços.

As surpresas negativas falaram mais alto do que a desaceleração do IPCA-15 de janeiro ante dezembro porque ela “foi muito puxada por fatores que sabemos que não vão durar, ligados a combustíveis”, disse Savignon, da gestora Kínitro.

Após ser a vilã da inflação em 2021, a gasolina ficou 1,78% mais barata no IPCA-15 de janeiro. Sozinha, a gasolina teve impacto negativo de 0,12 ponto porcentual (p.p.) na variação agregada do índice. Outros combustíveis também ficaram mais baratos. O etanol recuou 3,89% na leitura de janeiro do IPCA-15, enquanto o gás natural veicular recuou 0,26%.

Os combustíveis tiveram a ajuda dos preços das passagens aéreas, que também puxaram a desaceleração do IPCA-15 em janeiro. Os bilhetes ficaram 18,21% mais baratos. Com isso, tiveram impacto negativo de 0,12 p.p. na variação agregada do índice, igual ao efeito da gasolina.

Apesar desses alívios, com serviços, alimentos e bens industriais ficando mais caros, economistas classificaram a inflação deste início de ano como disseminada. Leal, da Rio Bravo, calculou em cerca de 74% o índice de difusão, que mede a quantidade de preços em alta, como proporção do total de itens pesquisados.

A disseminação é um dos motivos citados para sustentar a aposta de que o BC seguirá aumentando os juros. Para Leal, os dados do IPCA-15 de janeiro não mudam a expectativa de mais um aumento de 1,5 ponto na Selic, na reunião de fevereiro do Comitê de Política Monetária (Copom). Abdelmalack, da Veedha Investimentos, aposta em alta da mesma magnitude.

Em palestra durante evento on-line da XP Investimentos, Samuel Pessôa, pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV) e sócio da gestora Julius Baer Family Office, disse que, dada a disseminação da inflação, o BC poderá ser obrigado a elevar a Selic a um nível ainda mais elevado do que o esperado atualmente.

“Ainda acreditamos que a inflação vai cair para 5,5% neste ano, mas a composição pior talvez indique um ciclo monetário (de aumento dos juros) mais longo”, afirmou Pessôa.