Alívio do Fed é passageiro e Bovespa despenca 4,6% A Bolsa de Valores de São Paulo voltou a cair com força nesta quarta-feira e anulou toda a valorização da véspera, quando o corte surpresa do juro norte-americano acalmou brevemente os mercados financeiros globais. O pânico de uma recessão nos Estados Unidos voltou a dominar as mesas de operação em todo o mundo. O Ibovespa, principal indicador da bolsa paulista, fechou em queda de 4,59 por cento, a 53.523 pontos, segundo dados preliminares. No pior momento do dia, o índice chegou a cair 5,5 por cento. A semana tem sido de fortes oscilações na bolsa paulista: na segunda-feira o Ibovespa caiu 6,6 por cento e na terça-feira subiu 4,45 por cento depois que o Fed reduziu o juro básico dos EUA em 0,75 ponto percentual. "O mercado está precificando uma recessão", disse Brian Gendreau, estrategista de investimentos do ING Investment Management, em Nova York. (Por Cesar Bianconi)