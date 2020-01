Alta da Petrobrás limita perdas na Bolsa brasileira em dia de tensão nos mercados

A escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã também contaminou o Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, a B3, que iniciou o pregão abandonando o nível recorde dos 118 mil pontos conquistados ontem. Ao contrário da véspera, a queda é quase generalizada na carteira – uma das poucas exceções é a Petrobrás, que opera em alta. Por volta das 10h50, o índice caía 0,75%, aos 117.686 pontos.

As bolsas internacionais e o petróleo eram afetados após Washington ordenar um ataque e matar o comandante das Forças Quds, uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, o general Qassim Suleimani. Teerã prometeu uma "retaliação severa" ao ataque.

O petróleo se mantém em alta próxima de 4%, com o temor de retaliação do país do Oriente Médio ao ataque norte americano da noite de ontem. Pouco antes das 11h, ações PN da Petrobrás subiam 0,39%, enquanto o papel ON estava em leve ata de 0,06%.

"Apesar de à primeira vista a Petrobras reagir positivamente, o mercado deverá monitorar se a companhia repassará o movimento nos próximos dias", diz a XP Investimentos em comentário a clientes. "Normalmente, a Petrobras não tem reagido a movimentos de curto prazo e sem respaldo em dinâmicas estruturais de oferta e demanda, como no caso do ataque à Arábia Saudita em setembro."

O desbloqueio do caixa para pagamento de compensações a moradores de Maceió ajuda as ações da petroquímica Braskem, que estão entre as maiores altas do Ibovespa, com 3,39% por volta das 10h40. A Braskem informou que as autoridades concordaram em restituir os recursos do caixa que estavam bloqueados na Justiça como forma de custear o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação dos 17 mil moradores afetados pelo afundamento de bairros em Maceió, em Alagoas.

O montante bloqueado era de R$ 3,7 bilhões por conta de ações judiciais movidas pelo Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Ministério Público Federal como forma de garantir a indenização aos moradores, dos quais a Braskem irá transferir R$ 1,7 bilhão para uma conta bancária da própria companhia para o programa. A empresa terá de manter capital de giro mínimo no valor de R$ 100 milhões nesta conta, que será verificada por empresa de auditoria externa.