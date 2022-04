Alta de 0,5 ponto dos juros está 'na mesa' em reunião do Fed marcada para maio

WASHINGTON - Um aumento de 0,50 ponto porcentual na taxa de juros estará “na mesa” quando o Federal Reserve (Fed) se reunir em 3 e 4 de maio para aprovar a próxima do que se espera que seja uma série de altas de juros neste ano, disse o presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, em comentários que apontavam para um conjunto agressivo de ações do Fed.

Com a inflação atingindo cerca de três vezes a meta de 2% do Fed, “é apropriado avançar um pouco mais rapidamente”, disse Powell em uma discussão sobre a economia global nas reuniões do Fundo Monetário Internacional. “Cinquenta pontos básicos estarão na mesa para a reunião de maio.”

Leia Também Fed cogita aumentos de juros de 0,5 ponto percentual nos próximos meses para conter a inflação

Os traders de contratos vinculados à taxa de fundos federais overnight esperam que o Fed a aumente para um intervalo entre 2,75% e 3% até o final do ano, um ritmo que envolveria elevações de 0,50 ponto porcentual nas três próximas reuniões e aumentos de 0,25 ponto nas três outras sessões do ano.

“Realmente, estamos comprometidos em usar nossas ferramentas para recuperar a inflação”, disse Powell, reconhecendo que a esperança do Fed de que a inflação iria cair durante a reabertura da pandemia foi equivocada até agora – a ponto de o Fed não contar mais com a ajuda da melhora das cadeias de suprimentos globais, por exemplo.

“Tínhamos uma expectativa de que a inflação atingiria o pico por volta dessa época, e cairia ao longo do resto do ano, e depois mais”, disse Powell. “Essas expectativas foram decepcionadas no passado. Queremos ver o progresso real. Não vamos contar com a ajuda da cura do lado da oferta. Vamos aumentar as taxas e chegar rapidamente a níveis mais neutros, e depois mais alto, se necessário.”