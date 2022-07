Inflação anual da Turquia chega a 78,62% em junho, maior nível desde 1998

ISTAMBUL - A inflação anual da Turquia atingiu 78,62% em junho, o maior nível desde 1998, de acordo com dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, 4. Segundo o Turkish Statistical Institute (TurkStat), no mês, os preços para o consumidor aumentaram 4,95%.

Embora muitos países estejam vendo o aumento dos preços ao consumidor, os críticos culpam as políticas econômicas do presidente Recep Tayyip Erdogan pelos problemas da Turquia. O líder turco insiste que os altos custos dos empréstimos causam inflação - uma posição que contradiz o pensamento econômico estabelecido - e defende a redução das taxas de juros para impulsionar o crescimento e as exportações.

O Banco Central da Turquia cortou as taxas em 5 pontos porcentuais desde setembro, para 14%, antes de interromper os cortes em janeiro. A lira turca perdeu 44% de seu valor em relação ao dólar americano no ano passado.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, que levou a um aumento nos preços do gás, petróleo e grãos, agravou a situação na Turquia, que é dependente de importações.

Os maiores aumentos de preços anuais ocorreram no setor de transportes, com 123,37%, seguido pelos preços de alimentos e bebidas não alcoólicas, com 93,93%, segundo dados oficiais.

Os números do TurkStat foram questionados por economistas, que alegam que a agência está sujeita a pressão política. As demissões e renúncias de altos funcionários do TurkStat nos últimos meses aumentaram as alegações de interferência do governo.

O Inflation Research Group, formado por economistas independentes, disse nesta segunda-feira que o verdadeiro nível de inflação anual da Turquia para junho foi de 175,55%.