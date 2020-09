Amazon anuncia o quinto centro de distribuição no Brasil

A Amazon vai ampliar as operações no Brasil com um novo centro de distribuição (CD) em Cajamar, na Grande São Paulo. Esse será o quinto da companhia no País e o quarto na cidade paulista. Maior que os demais, ele tem 100 mil metros quadrados.

No novo CD, os funcionários devem ajudar a receber, embalar e despachar desde itens para casa, eletrônicos e brinquedos, até itens maiores como produtos de limpeza, TVs e equipamentos para prática de esportes. A expectativa é de geração de "milhares de empregos diretos e indiretos", em razão do lançamento.

A intenção da companhia é se preparar para atender uma demanda maior dos clientes, especialmente a das compras de fim de ano e Black Friday. "A Amazon está animada em expandir nossas operações de logística na região de São Paulo, gerando empregos adicionais à comunidade e aumentando nossa capacidade para lidar com o crescimento extraordinário que temos registrado no Brasil", diz o Country Manager da Amazon no Brasil, Alex Szapiro.