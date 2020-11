Amazon anuncia três novos centros de distribuição no Brasil

A Amazon anuncia nesta segunda-feira, 9, três novos Centros de Distribuição no Brail, localizados nas cidades de Betim (MG) e Nova Santa Rita (RS) e na região administrativa de Santa Maria, no Distrito Federal. De 2019 para cá, a companhia passou de um para oito centros logísticos no País.

Leia Também Mercado Livre terá quatro aviões para entregas no Brasil a partir da Black Friday

"Até mês passado entregávamos em dois dias em mais ou menos 400 cidades. Agora são cerca de 500 cidades", afirma o presidente da Amazon no Brasil, Alex Szapiro. Ele diz que já consegue cumprir esse prazo para os assinantes Prime em mais locais, mas não muda a "promessa" para o cliente enquanto a empresa não atingir um nível de cerca de 98% das entregas nesse prazo por semanas recorrentes.

A empresa não informou o motivo da escolha dos locais para instalação dos novos centros nem o valor investido. Szapiro afirma apenas que as escolha não foi pautada por benefícios fiscais e sim por questões estratégicas. Sobre o centro de distribuição do DF, ele diz que a partir dali é possível atender o Norte e o Nordeste por meio da malha aérea da região. "Nossa estratégia não é regional, é nacional", complementa. A companhia deve gerar 1.500 empregos diretos com as novas instalações.

Black Friday

A menos de três semanas para a Black Friday, no próximo dia 27, o executivo reafirma que, para a Amazon, o mais importante é a entrega rápida e a experiência de compra do cliente na data de descontos. E, nesse ponto, o maior número de centros de distribuição é fundamental para a empresa acelerar suas entregas, já que seu modelo de negócios no Brasil não envolve lojas físicas.

No País, modelos de negócios multicanais no varejo - combinando unidades físicas e e-commerce - tem se mostrado eficientes em regiões com mais dificuldades logísticas, com as lojas funcionando como minicentros de distribuição. Sem contar com esse artifício, a Amazon avança de outras formas, fazendo o produto viajar mais, do centro de distribuição até a casa do cliente.