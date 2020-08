Amazon dá até 50% de desconto em mochilas, relógios, roupas e bolsas de marcas famosas

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

A Amazon preparou uma liquidação de moda e acessórios com até 50% de desconto em produtos de grandes marcas. Até 31/8, às 23h59, é possível comprar vários tipos de roupas, bolsas, mochilas e relógios com preços muito menores do que o normal. É imperdível!

Veja todos os itens com até 50% de desconto

Até 50% de desconto em produtos Ellus

Roupas da Colcci com até 50% de desconto

Itens de lojas famosas, como Ellus, Colcci, Puma, Fila, Lupo, Aramis, Lacoste, Calvin Klein, Hering e Dakota, fazem parte da promoção exclusiva. Renove seu guarda-roupa com muita qualidade e, o melhor de tudo, economizando muito.

Selecionamos 20 opções com preços promocionais:

1 - Jeans Colcci (R$ 189,90)

2 - Camiseta Ellus (R$ 99,90)

3 - Sacola Fila (R$ 97,93)

4 - Tênis Puma (R$ 174,99)

5 - Relógio Speedo (R$ 143,59)

6 - Suéter Lacoste (R$ 299)

7 - Kit com 4 cuecas Calvin Klein (R$ 129,90)

8 - Chinelo Batman Havaianas (R$ 26,99)

9 - Camiseta Hering (R$ 59,90)

10 - Tênis Dakota (R$ 107,99)

11 - Mala de Viagem American Tourister (R$ 419,30)

12 - Óculos de sol HB (R$ 143,94)

13 - Vestido metalizado Coca-Cola (R$ 129,90)

14 - Camiseta infantil Thor Piticas (R$ 39,90)

15 - Camisa Colcci (R$ 179,90)

16 - Bolsa Ellus (R$ 420)

17 - Tênis Fila (R$ 179,90)

18 - Camiseta Puma (R$ 49,90)

19 - Kit com 10 máscaras Hope (R$ 59,90)

20 - Jaqueta infantil Up Baby (R$ 58,61)

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.