Amazon lança novos dispositivos Alexa Echo; veja modelos

O sucesso dos dispositivos Echo é tão grande que a Amazon acaba de lançar quatro novas opções de produtos, todos integrados à assistente virtual Alexa. Eles possuem uma infinidade de funcionalidades acionadas a partir de comandos de voz, e por isso facilitam demais todas as tarefas do dia a dia. Todos já estão em pré-venda pelo site.

Em relação às mudanças, o Echo Dot, que é versão mais vendida, chega agora com design arredondado e possui alto-falante de 1,6" com direcionamento frontal, função que não existia no modelo anterior. Também é possível comprar o Echo Dot com relógio.

Já o Echo, além do visual arredondado, vem com sistema de som ainda melhor, com agudos altos, médios dinâmicos e graves profundos - tudo de alta qualidade.

O mais completo dos dispositivos, que inclui imagens, também foi renovado e agora se chama Echo Show 10. Ele é maior, com tela de 10,1", e possui sensor de movimento: ou seja, se você estiver vendo algum filme ou então em uma chamada de vídeo e se mover pela casa, o display irá se mover em sua direção. Além disso, vem com câmera de 13 megapixels.

