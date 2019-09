Amazon lança serviço de assinatura que concede frete grátis e streaming

A Amazon lança nesta terça-feira, 10, no Brasil o programa Amazon Prime, que dá a seus assinantes direito a frete grátis em milhares de produtos com selo Prime e acesso a serviços de streaming, como Prime Video, Prime Music e Prime Reading. Os dois últimos são novidades no País. Novos membros poderão experimentar o Amazon Prime de graça durante 30 dias e, após esse período, fazer uma assinatura mensal de R$ 9,90. No plano anual, o valor é de R$ 89,00.

O frete gratuito funciona para entregas em todo o País, sem valor mínimo de compra e com prazos diferentes para cada região. Em mais de 90 cidades, incluindo as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, além das capitais e principais cidades do Sul e Sudeste, o prazo estimado é de dois dias úteis. Em outras regiões, como Nordeste, varia de cidade para cidade, sendo três dias para Salvador e seis para Recife e Fortaleza, por exemplo.

"Nosso objetivo é sempre melhorar a velocidade, entregando mais rápido. Temos um índice de referência que precisamos acertar em mais de 98,5% das entregas", disse ao Estadão/Broadcast o presidente da Amazon Brasil, Alex Szapiro.

Presente em 18 países, o Prime chega para competir com varejistas como B2W (da americanas.com) e Mercado Livre. No caso da primeira, os sites das Lojas Americanas, do Submarino e do Shoptime têm um sistema que também leva Prime no nome e funciona de maneira semelhante, mas com menor abrangência.

No Americanas Prime, o serviço está disponível para produtos selecionados e para CEPs do Sul e Sudeste. A assinatura custa R$ 79,90, pode ser parcelada em 12 vezes e inclui duas entregas "a jato", que estabelece que pedidos aprovados até o meio dia sejam entregues no mesmo dia até as 22h. Após esse horário, a entrega é feita em um dia útil.

No Mercado Livre, existe o Mercado Pontos, no qual a gratuidade da entrega é concedida mediante o acúmulo de pontos. A cada R$ 2 em compras, o cliente ganha 1 ponto. Há valor mínimo de compras, que segue uma tabela que varia de acordo com o número de pontos acumulados: quanto mais pontos, menor o valor mínimo.

O Magazine Luiza não tem programa de frete grátis, apenas concede o benefício no aplicativo Magalu a produtos a partir de R$ 99 vendidos e entregues diretamente pelo site. Porém, a isenção da cobrança de frete não vale para entregas no Norte do Brasil, mobília ou vendidos e entregues por lojas parceiras.

A Amazon não revela valores investidos para o lançamento do Prime, mas, desde 2012, quando iniciou sua operação no País, o capital social da empresa passou de menos de R$ 5 milhões para mais de R$ 800 milhões.

Streaming

O Amazon Prime também acirra a disputa pelo mercado de streaming no Brasil. Pesquisa da Deloitte feita com 2 mil pessoas mostrou crescimento do consumo de streaming de filmes, séries de TV e música no País por meio de smartphones: 58% disseram utilizar streaming de vídeo pelo menos uma vez na semana e 56% declararam consumir streaming de música na mesma frequência.

O Prime Video estava disponível no Brasil desde 2016, com preço promocional de R$ 7,90 nos primeiros seis meses e de R$ 14,90 após esse período. Segundo a companhia, quem já é assinante do Prime Video ganhará automaticamente um upgrade para o Amazon Prime e passará a pagar R$ 9,90.

No Twitch Prime, voltado para gamers e lançado com o Prime Video, serão disponibilizados itens gratuitos para os jogadores, como novos personagens e objetos, além de uma seleção de jogos e assinatura em um canal da Twitch a cada mês.

De acordo com a ferramenta de busca para streaming de vídeos JustWatch, o catálogo do Prime Vídeo no Brasil tem cerca de 2,5 mil títulos, entre séries e filmes, abaixo dos quase 4 mil títulos oferecidos pela Netflix, líder do segmento. "Um diferencial que a gente tem é a possibilidade de assistir literalmente onde quiser, porque 100% do conteúdo pode ser baixado", afirmou Szapiro.

O preço da Amazon é menor que o da rival, cujos preços variam de R$ 21,90 a R$ 45,90, de acordo com a quantidade de telas simultâneas disponíveis, sendo quatro o número máximo. No Prime Video, o limite é de três plataformas diferentes.

O Prime Music, inédito no Brasil, chega com mais de 2 milhões de músicas. Para ter acesso a mais conteúdo, haverá opção de um serviço premium, o Amazon Music Unlimited, com mais de 50 milhões de músicas. "Todo o conteúdo vem sendo trabalhado com as gravadoras para ter um ar local", explicou Szapiro.

O Spotify, um dos mais populares streamings de música, possui limitações na sua versão gratuita, como propagandas entre as faixas e apenas reprodução aleatória. A versão Premium custa R$ 16,90 mensais e R$ 26,90 no Premium Família - o concorrente Deezer cobra os mesmos valors. Eles levam vantagem em relação ao Prime Music na quantidade de músicas oferecidas, que, mesmo na versão gratuita, superam 50 milhões.

A Amazon também está lançando o Prime Reading, que dá acesso a uma seleção rotativa de centenas de e-books, com títulos de ficção e não-ficção, além de revistas como Veja, Claudia e Saúde. A companhia fez uma parceria com a Abril para oferecer esses títulos, mas não quis revelar o montante acordado com a editora.