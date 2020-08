Amazon Prime oferece 30 dias grátis para teste; veja como aproveita

As vantagens dos assinantes da Amazon Prime são inúmeras, já que eles ganham acesso ao melhor do entretenimento e economizam em compras, mas ainda tem um bônus a mais: 30 dias de serviços gratuitos.

O período de teste é para que os interessados comprovem a qualidade dos produtos oferecidos e percebam que o custo-benefício vale muito a pena.

Assine a Amazon Prime e ganhe 30 dias grátis

Por R$ 9,90 mensais, cobrados após o primeiro mês de brinde, o assinante pode assistir a filmes famosos, séries premiadas e produções exclusivas da Amazon. Ganha frete grátis e entrega rápida na compra de milhões de produtos, além de promoções especiais. Pode ler gratuitamente centenas de revistas e eBooks do mundo todo. Tem acesso a músicas dos principais artistas nacionais e internacionais. E ainda aproveita uma seleção de jogos para download permanente, sem custo adicional.

Comece agora seu teste gratuito e, depois, decida se quer ou não continuar a usufruir os benefícios incomparáveis da Amazon Prime.

Veja 5 motivos para assinar a Amazon Prime:

1 - Entrega grátis e rápida

Nada melhor do que fazer uma compra e receber seus produtos com prioridade e sem taxa de frete. Pois com os assinantes da Amazon Prime é assim. Todos os produtos com o selo "Prime" serão entregues a partir de 2 dias úteis para as capitais do Sudeste e Sul, além de Brasília e Goiânia, sem valor mínimo de compra. Já os pedidos pagos com boleto ou no caso de livros importados sob encomenda ou dentro da área de cobertura limitada, o frete é sempre grátis.

2 - Cinema em casa

O Prime Video, incluído no pacote da Amazon Prime, oferece produções de alto nível, com os atores mais prestigiados do cinema. É o único lugar onde dá para ver os sucessos exclusivos da Amazon, como "Little Fires Everywhere", "The Boys", "Upload" e "Hanna", além da série superpremiada "The Marvelous Mrs. Maisel", com 20 indicações ao Emmy.

3 - Livros e revistas de graça

Com o Prime Reading, você pode ler, de graça, os bestsellers "Arruma Sua Cama", "Orgulho e Preconceito" e "Jogador Nº 1", entre outras centenas de eBooks, além de revistas como "Você S/A", "Quatro Rodas" e "Superinteressante". Para ler as obras, não é necessário ter um Kindle (dispositivo de leitura da Amazon), basta baixar os aplicativos gratuitos para iOS e Android.

4 - Música à vontade

São mais de 2 milhões de músicas no catálogo, de Queen a Caetano Veloso. É possível ouvir as canções de qualquer aparelho, quantas vezes quiser e sem anúncios - e também de forma off-line.

5 - Prime Gaming

O assinante recebe jogos gratuitos todo mês, tem acesso a conteúdos de jogo exclusivos, uma assinatura de canal do Twitch, emotes exclusivos e um emblema de bate-pao. Os downloads dos jogos são permanentes, sem custo adicional.

