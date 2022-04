Amazon: após aprovação de sindicato, funcionários exigem negociações para maio

O sindicato que trabalhadores da Amazon nos Estados Unidos, recentemente, criaram para representá-los exigiu que a companhia comece a negociar a partir do início de maio deste ano. Além disso, também solicitou que a empresa encerre quaisquer alterações em termos de emprego do armazém JFK8, sediado em Nova York, onde o novo grupo teve origem. As informações estão disponíveis em nota oficial do sindicato no Twitter.

Batizado de Amazon Labor Union (Sindicato dos Trabalhadores da Amazon, em tradução livre), o coletivo também demandou que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados em relação à representação sindical durante reuniões disciplinares.

No final da semana passada, por 2.654 votos a favor (cerca de 55%), empregados do armazém JFK8, em Nova York, aprovaram o primeiro sindicato da Amazon. “Estamos desapontados com o resultado da eleição porque acreditamos que uma relação direta com a companhia é o melhor para os trabalhadores”, afirmou a Amazon, por meio de comunicado. A empresa afirmou também que estuda entrar com objeções contra o processo. / REUTERS