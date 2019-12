Amazon vai abrir primeiro centro de distribuição no Nordeste

A Amazon, gigante americana do comércio online, vai abrir o primeiro centro de distribuição (CD) no Nordeste. Localizado no município em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, o novo CD vai permitir entregar as compras em até dois dias para cinco capitais da região (Recife, João Pessoa, Natal, Maceió e Fortaleza).

O movimento estratégico da companhia ocorre menos de uma ano depois de inaugurar o primeiro CD em Cajamar, no interior de Estado de São Paulo e ataca um dos pontos mais concorrenciais do comércio online, que é a rapidez nas entregas.

“Além de oferecermos entrega mais rápida para o Nordeste, clientes do Amazon Prime, programa de benefícios que lançamos em setembro, poderão usufruir dessa rapidez no envio com frete grátis em qualquer pedido”, afirma Alex Szapiro, presidente da Amazon no Brasil.

Nos últimos meses, a companhia abriu dois centros de distribuição no estado de São Paulo. Com a inauguração no Nordeste, que começa a funcionar no início do próximo ano, serão quatro CDs no País.