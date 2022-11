Amazon.com.br amplia operações e leque de produtos para Black Friday inédita de 48h

Novembro já entrou no calendário dos brasileiros como mês de boas oportunidades de compras graças à agora tradicional Black Friday. Quem olha para as ofertas e a facilidade de compras oferecidas pelo comércio não tem ideia dos bastidores que tornam possível um dos principais momentos de vendas do varejo no Brasil. Na Amazon.com.br, os esforços fazem jus ao tamanho da operação e focam três direções: ampliação da rede de vendedores parceiros para aumentar o leque de ofertas e produtos, tecnologia e entendimento de demandas dos consumidores, cada vez mais exigentes com o prazo de entrega e qualidade no atendimento.

Neste ano, a Amazon.com.br realizará sua primeira Black Friday com duração de 48 horas para atender à demanda dos consumidores, parte de uma "cultura de obsessão pelo cliente", nas palavras de Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil. "Sabemos que o futebol é uma paixão nacional e o brasileiro vai querer assistir aos jogos da copa, que neste ano coincidem com a data do evento, por isso ampliamos a Black Friday para 48 horas para que os clientes aproveitem as ofertas e possam também curtir os jogos", explica o presidente.

O evento começa à zero hora da quinta-feira, dia 24 de novembro, e vai até as 23h59 da sexta-feira (dia 25). A empresa vai apoiar a animação do torcedor brasileiro, abrindo a Black Friday com um live-commerce direto do Catar.

Trabalho contínuo

Foi um trabalho de fôlego desenvolvido pela Amazon.com.br para fazer a Black Friday deste ano, que promete ser histórica. "Nós costumamos dizer aqui na Amazon que a Black Friday começa quando a anterior termina. Esse trabalho é contínuo e sempre voltado a surpreender e superar a expectativa dos clientes", comenta Daniel Mazini. "Vemos o fim de ano e o pico de vendas no e-commerce sob uma perspectiva de longo prazo, e temos identificado um crescimento de demanda contínuo nos últimos anos. Responder a essa demanda é possível por meio de muita tecnologia e uma execução forte de nossa logística que, assim como nosso time de vendedores parceiros, vem se ampliando a cada ano", acrescenta o executivo.

Desde 2019, a varejista saiu de apenas um para 12 centros de distribuição em todo o País. O esforço deu resultado e hoje as entregas ocorrem em até dois dias para mais de mil cidades e em até um dia para 100 cidades. Nos últimos 12 meses, a Amazon.com.br lançou nove estações de entrega que serão importantes para dar suporte logístico à Black Friday, facilitando a logística de última milha e uma entrega mais rápida e eficiente.

Nada disso seria possível sem uma infraestrutura tecnológica robusta, que conta com a dedicação de times da Amazon ao redor do mundo para seguir inovando. "O time de tecnologia da Amazon trabalha durante o ano todo no desenvolvimento e preparação dos sistemas, já considerando eventos de pico de acessos, incluindo Black Friday", explica Leandro de Paula, líder de Tecnologia da Amazon.com para a América Latina. "Nossos sistemas contam com monitoramento e alarmes que nos permitem responder rapidamente a qualquer incidente, assim como automaticamente escalar nossa infraestrutura para atender ao grande aumento dos acessos ao nosso website e ao aumento da utilização de todos os sistemas que garantem o processamento e a entrega dos pedidos. Nossos times estarão acompanhando todo o evento para garantir a melhor experiência a nossos clientes e vendedores parceiros."

Tecnologia

Na área de Tecnologia da Amazon.com.br, são centenas de engenheiros de sistemas, cientistas de dados, analistas de testes, gerentes de programa e produto focados em melhorar a experiência dos clientes e vendedores parceiros, utilizando o que há de mais avançado no mercado. A equipe foi criada em 2014 para apoiar a expansão da Amazon no Brasil e, desde então, já desenvolveu mais de 150 sistemas para atender a operação no País e que hoje já são utilizados em mais de 15 outros países onde a Amazon opera. De acordo com Leandro, "há uma intensa troca de experiências entre os times de tecnologia da Amazon, e o resultado é uma constante evolução dos sistemas, reaproveitando globalmente as melhores soluções criadas em cada país".

Vendedores parceiros

Além da robustez tecnológica, outra iniciativa adotada pela Amazon.com.br para garantir a estrutura necessária para o pico de vendas que se espera nesta época do ano foi a busca por ampliar a rede de vendedores parceiros. "Durante todo o ano, buscamos expandir a seleção de produtos disponíveis no site, com impacto positivo no sortimento das ofertas da Black Friday", comenta o presidente.

Globalmente, são mais de 1,9 milhão de vendedores parceiros que, em sua maioria, são pequenas e médias empresas, responsáveis por 57% das unidades vendidas na Amazon. A varejista tem ainda a Loja Apoie Pequenos Negócios em que os clientes encontram produtos com o selo Pequeno Negócio e têm a oportunidade de conhecer as histórias vencedoras de vendedores parceiros.

A Amazon também trará uma importante ação de impacto social para a data: até 24 de dezembro, 15% das vendas da Loja serão revertidas para a Aldeias Infantis SOS, ajudando a manter mais de 80 projetos de cuidado e proteção de crianças, adolescentes e suas famílias.

Outras ações pensadas com foco no atendimento de excelência ao cliente são o Guia de Presentes e o prazo de devolução estendido. Para o Guia, que busca oferecer facilidade em um período de alta demanda no varejo, há uma curadoria de produtos para presentear nas festas de fim de ano. No endereço amazon.com.br/guiadepresentes, há sugestões temáticas e uma seleção qualificada de itens. Já o prazo de devolução estendido é aplicável a produtos comprados até 31 de dezembro que sejam vendidos pela Amazon ou vendedores participantes do programa Prime. A devolução poderá ser feita até 31 de janeiro de 2023.

Descontos

Além de toda infraestrutura tecnológica, logística e das iniciativas voltadas ao atendimento ao cliente, a Amazon segue também com benefícios adicionais para os membros Prime que, além de frete gratuito ilimitado, incluem ofertas exclusivas, Prime Vídeo, Prime Reading e Games, Amazon Music.

Com descontos programados nas 48 horas de Black Friday que chegam a até 90% em livros e e-books; 70% em automotivo e vinis; 50% em moda, cozinha e casa; e a 30% em eletrônicos, brinquedos e jogos, as previsões da Amazon.com.br não poderiam ser melhores. "A nossa expectativa é de que essa Black Friday supere os eventos anteriores com base na nossa preparação", comenta Daniel. "Nosso foco é oferecer ótimas experiências para todos os nossos clientes por meio de produtos de alta qualidade, ótimo atendimento ao cliente, preços baixos, negócios em todas as categorias, seleção abrangente de produtos e opções de entrega rápidas, gratuitas e convenientes."