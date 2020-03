American Airlines suspende todos os voos para o Brasil

SÃO PAULO - A American Airlines anunciou no sábado à noite a suspensão de todos seus voos partindo dos EUA para o Brasil a partir de amanhã, dia 16. Na última sexta-feira, com o avanço do coronavírus pelo mundo, a empresa já havia anunciado a suspensão dos serviços entre Dallas e Los Angeles para o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

A partir de amanhã, estão suspensos também os voos do Aeroporto Internacional de Nova York/JFK para o Galeão (RJ) e Guarulhos (SP) e do Aeroporto Internacional de Miami também para o Galeão e Guarulhos, além de Brasília e Manaus (AM). De acordo com a companhia área, a interrupção dos voos está prevista para durar até o dia 6 de maio.

Além disso, a empresa também ampliou a suspensão dos seus voos pela América do Sul. Além de Chile e Argentina, presentes na lista da última sexta-feira, estão interrompidos os serviços para diversas cidades da Colômbia e do Equador, além do Peru (Lima) e Guiana (Georgetown).

A empresa informou que espera reduzir em 75% a sua capacidade de voos internacional entre de 16 de março e 6 de maio em relação ao mesmo período do ano passado.