American Airlines suspende voos entre São Paulo e Dallas e São Paulo e Las Vegas

Os voos da American Airlines entre São Paulo e Dallas e entre São Paulo e Las Vegas estarão suspensos a partir da próxima quinta-feira, 19, informou a empresa. A companhia está reduzindo a oferta de voos transatlânticos em 50% durante abril por conta da queda de demanda decorrente da pandemia do coronavírus. Durante o verão no hemisfério norte, a redução de viagens internacionais será de 34%.

A expectativa é que os voos entre São Paulo e Dallas sejam retomados em 4 de junho e entre São Paulo e Las Vegas apenas em 25 de outubro, informou a companhia em comunicado. Também foram suspensas todas as rotas da empresa entre os Estados Unidos e a Argentina, além da que conecta Santiago, no Chile, a Dallas.

O setor aéreo é um dos que mais têm sofrido com a pandemia do coronavírus. As empresas que operam no mercado doméstico brasileiro também já anunciaram estar revendo a oferta e pediram ajuda do governo federal para atravessar a crise. A Azul e a Latam divulgaram que vão reduzir em 30% seus voos internacionais. A Gol ainda não informou o tamanho do corte, mas confirmou que também o fará.

As ações da Latam, da Gol e da Azul operam em alta nesta sexta-feira, 13, após terem se desvalorizado 47,5%, 70% e 63,5%, respectivamente, nas últimas três semanas. No mesmo período, os papéis da American Airlines recuaram 53%. Às 15h desta sexta (horário de Brasília), porém, a empresa americana subia 1,6%.