Americanas e BR Distribuidora fecham parceria de R$ 995 milhões para explorar lojas de conveniência

A Lojas Americanas e a BR Distribuidora firmaram uma parceria para exploração do negócio de lojas de pequeno varejo, dentro e fora de postos de combustível, por meio das redes Local e BR Mania. A parceria será efetivada por meio da criação de uma nova sociedade, uma joint venture, cujo capital social será detido pela Americanas e pela BR Distribuidora, ambas com participações de 50%. A informação foi dada por meio de fato relevante publicado pela Lojas Americanas.

Para essa parceria, foi considerado um valor de até R$ 995 milhões, que considera o aporte da rede de franquias BR Mania e das lojas Local, além de um desembolso pela Americanas de até R$ 305 milhões. O pagamento seria feito na forma de um aporte na nova empresa de aproximadamente R$ 252 milhões e um pagamento de até R$ 53 milhões de parcela variável à BR Distribuidora, com base em metas de performance.

Atualmente, a Americanas conta com 55 lojas de vizinhança no formato Local, com operação própria, e a BR Distribuidora conta com aproximadamente 1.200 lojas no formato BR Mania, operadas por franqueados. A marca BR Mania será mantida nas lojas dos postos, enquanto as lojas fora de postos utilizarão a marca Local. O modelo de operação prevê tanto lojas franqueadas como operação própria dos pontos de venda.