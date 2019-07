Anac aprova regra que favorece Azul na redistribuição dos horários da Avianca em Congonhas

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou em reunião extraordinária nesta tarde uma nova regra temporária para a redistribuição dos horários de pouso e decolagem que eram da Avianca no aeroporto de Congonhas. A decisão flexibiliza parâmetros em uma ação que beneficia a Azul, que poderá disputar em condições mais favoráveis até 41 horários que eram da aérea que deixou de operar em maio.

A diretoria aprovou por unanimidade o voto do diretor Juliano Noman que flexibilizou o conceito de empresa "entrante" no aeroporto paulistano. Antes, empresas que operavam até cinco horários de pouso e decolagem por dia eram consideradas novas e tinha privilégio na redistribuição dos chamados slots do aeroporto.

Agora, o limite foi multiplicado por dez, para 54 slots por dia. O efeito prático da regra é que a Azul - que tem atualmente 26 slots em Congonhas - passará a seguir regras mais favoráveis na partilha dos horários em comparação às concorrentes Latam, que 236 horários diários, e Gol, com 234 slots por dia.

Segundo o voto, 100% dos slots da Avianca serão distribuídos sob a regra temporária. A decisão aprovada diz que apenas esses 41 horários que eram da Avianca serão redistribuídos temporariamente pela nova regra. O diretor Juliano Noman pediu ainda que as regras sejam revistas em até um ano para que, então, a redistribuição possa ser feita de maneira permanente.