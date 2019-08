Anac confirma alocação provisória de horários da Avianca em Congonhas

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou na tarde desta terça-feira, 14, a alocação provisória dos 41 horários diários de partidas e chegadas (slots) que pertenciam à Avianca Brasil no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

A agência confirmou 15 slots para a Azul, 14 para a Passaredo e 12 para a MAP na pista principal. Além disso, foi confirmada a alocação de 14 slots na pista auxiliar para a Two Flex.

Segundo a Anac, a aprovação ocorreu após análise realizada em conjunto com o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) dos requisitos operacionais e de performance das aeronaves das empresas.

Após a aprovação, as empresas poderão iniciar a oferta de voos de acordo com os horários alocados e as rotas registradas.